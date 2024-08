Vụ 'bắt cóc' 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bị cáo lãnh 9 năm tù

Theo diễn biến vụ án, khuya 3.4 và rạng sáng 4.4, khi không thấy 2 con, chị C. tá hỏa đi tìm và đến Công an P.Bến Nghé nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Công an P.Bến Nghé điều lực lượng đi nhiều nơi trên địa bàn tìm tung tích nạn nhân, đồng thời phát loa nhờ hỗ trợ nhưng việc tìm kiếm bất thành. Công tác tìm kiếm vẫn diễn ra liên tục sau đó.

16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị C. về việc thất lạc 2 con gái như trên. Thời điểm này, trên mạng xã hội và các báo cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

200 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị được huy động, trong đó có một số cán bộ chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ phép cũng quay trở lại tham gia phá án.

Từ camera an ninh ban đầu ở khu vực phố đi bộ cho thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hơn 20 tuổi, tóc vừa qua vai, đeo kính, che khẩu trang kín mặt.

Khoảng 4 giờ 30 sáng 8.4, công an xác định được tung tích và nơi Vi giữ, "bắt cóc" 2 bé gái.