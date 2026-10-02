Người bệnh tim có nên kiêng hoàn toàn mỡ heo?

Mỡ heo có gì khiến người bệnh tim cần chú ý?

Mỡ heo rất giàu chất béo, trong đó có cả chất béo có lợi và có hại. Thế nhưng, mỡ heo vẫn thuộc nhóm có hàm lượng cao chất béo có hại, cụ thể là chất béo bão hòa. Đây là lý do người mắc bệnh tim không nên ăn mỡ heo quá thường xuyên hay với lượng lớn, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người mắc bệnh tim nên hạn chế ăn mỡ heo ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol "xấu" LDL. Loại cholesterol này tăng cao sẽ dễ gây tích tụ cholesterol trong thành động mạch. Theo thời gian, các mảng xơ vữa có thể khiến lòng động mạch hẹp lại, cản trở dòng máu đến tim và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Do đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị nên hạn chế những nguồn chất béo bão hòa như mỡ heo, mỡ động vật.

Không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối

Khuyến cáo hạn chế chất béo bão hòa không đồng nghĩa với việc người bệnh phải loại bỏ hoàn toàn mọi thực phẩm có loại chất béo này. AHA hiện khuyến nghị với những người cần hạ cholesterol LDL, lượng chất béo bão hòa nên chiếm dưới 6% tổng calo hằng ngày.

Người bệnh tim nên ăn chất béo thế nào?

Người mắc bệnh tim vẫn cần chất béo trong chế độ ăn. Chất béo cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thu một số vitamin. Vấn đề là nên lựa chọn loại chất béo nào và sử dụng với lượng bao nhiêu.

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Trong nấu ăn hằng ngày, người bệnh có thể ưu tiên các loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa như dầu ô liu, dầu cải hoặc dầu đậu nành thay cho mỡ heo. Tuy nhiên, dầu thực vật vẫn chứa nhiều calo, do đó cũng nên dùng vừa phải, tránh nạp quá nhiều. Ngoài dầu ăn, các loại cá béo, trái bơ và các loại hạt cũng cung cấp chất béo không bão hòa.

Nếu thích mỡ heo thì nên ăn thế nào?

Nếu đã quen với mỡ heo, người bệnh tim cần giảm dần số lượng thay vì phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn, có thể dùng dầu thực vật khi nấu ăn và chỉ sử dụng một lượng nhỏ mỡ heo trong những món cần tạo hương vị, chuyên gia dinh dưỡng Christopher Gardner tại Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa Stanford (Mỹ) cho biết.

Mỡ heo không nên là nguồn chất béo chủ yếu trong bữa ăn hằng ngày. Đặc biệt, nếu thường xuyên ăn kèm thịt mỡ, da gà, nội tạng, xúc xích và thịt chế biến sẵn, tổng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần sẽ dễ tăng cao, theo Eating Well.