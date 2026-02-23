Người bị bắn chết khi tìm cách xâm nhập dinh thự ông Trump là ai?

Ông Trump không có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Reuters dẫn lời một nguồn tin cho hay người đàn ông trong vụ việc được xác định là Austin Tucker Martin (21 tuổi), đến từ North Carolina. Nguồn tin cho biết Martin đã được thông báo mất tích trong vài ngày trước đó.

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, đối tượng vừa bị bắn mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém và một bình nhiên liệu. Người này được phát hiện tại cổng phía bắc của dinh thự vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng theo giờ miền đông Mỹ (tức 1 giờ 30 chiều cùng ngày giờ Việt Nam).

Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, ông Ric Bradshaw cho biết tại một cuộc họp báo sáng 22.2 rằng hai đặc vụ Mật vụ Mỹ và một cảnh sát trưởng hạt Palm Beach đã đối đầu với người đàn ông và ra lệnh cho hắn bỏ hai đồ vật xuống.

Ông Bradshaw cho biết người này đã đặt bình nhiên liệu xuống và giơ khẩu súng ngắn lên "vào tư thế nhắm bắn", khiến lực lượng thực thi pháp luật nổ súng.

Người đàn ông được xác nhận đã chết tại hiện trường. Không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết mật vụ "đã hành động nhanh chóng và dứt khoát để vô hiệu hóa một kẻ mất trí, trang bị súng và bình xăng, đã đột nhập vào nhà của Tổng thống Trump".

Các quan chức thực thi pháp luật không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về động cơ của vụ việc. Các quan chức cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp quản cuộc điều tra và đang thu thập bằng chứng tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida, Mỹ sau vụ đột nhập hôm 22.2 ẢNH: REUTERS

Giám đốc FBI Kash Patel trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết cơ quan này đang "dành mọi nguồn lực cần thiết" cho cuộc điều tra.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump sau vụ việc. Ông Bessent cảm ơn Mật vụ đã bảo vệ tổng thống cùng gia đình. Ông Bessent nói hiện chưa rõ người bị bắn có phải "kẻ chủ mưu hay mất trí" hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực chính trị có dấu hiệu gia tăng ở Mỹ. Năm 2024, một tay súng đã bắn một phát đạn sượt qua tai ông Trump trong một cuộc mít tinh ở Pennsylvania. Trong một vụ việc khác, một người đã bị kết tội mưu sát sau khi ông bị phát hiện mang theo một súng trường bán tự động ẩn nấp trong bụi cây tại một sân golf ở Florida khi ông Trump đang ở trên sân.

Nghị sĩ tiểu bang Minnesota Melissa Hortman đã bị bắn chết vào tháng 6.2025 cùng với chồng bà. Vài tháng sau, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk cũng bị ám sát.