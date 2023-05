Người bị cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 xin hoãn phiên xét xử vụ kiện hành chính

Ngày 31.5, TAND tỉnh Bình Dương cho biết đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính, do người khởi kiện là chị H.T.P.L (40 tuổi, ngụ chung cư Ehome 4, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) có đơn xin hoãn.

Vụ kiện được dư luận quan tâm do thời điểm phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 ở chung cư Ehome 4, P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An, Bình Dương), chị L. bị lực lượng phòng chống dịch của chính quyền địa phương cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19.



Chị L. thời điểm bị cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 CHỤP MÀN HÌNH

Người bị kiện là Chủ tịch UBND TP.Thuận An (Bình Dương), Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An) và các quyết định hành chính có liên quan, gồm: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 1.10.2021 của Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú; các quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 ngày 8.1.2021 và lần 2 ngày 8.3.2022 của Chủ tịch UBND TP.Thuận An.

Phá cửa, cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm



Theo đơn khởi kiện của chị H.T.P.L, khoảng 10 giờ ngày 28.9.2021, chị ở trong căn hộ thuộc chung cư Ehome 4 để hướng dẫn dạy thể dục trực tuyến qua mạng internet.

Thời điểm này, bên ngoài sân chung cư có rất nhiều người tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Nhận thấy việc tổ chức xét nghiệm tập thể cư dân tại chung cư là không an toàn (khi đó chị L. đang có kết quả xét nghiệm âm tính) nên chị L. không đồng ý tham gia.

Đến khoảng 10 giờ 50 phút, trong lúc chị L. dạy thể dục trực tuyến thì cửa nhà bị phá, nhiều người mặc sắc phục công an, dân phòng cưỡng chế, kéo chị L. ra ngoài căn hộ đưa xuống sân để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Lực lượng phòng chống dịch đưa thợ sửa khóa đến phá khóa cửa căn hộ của chị L. CHỤP MÀN HÌNH

Toàn bộ việc cưỡng chế chị L. đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được ghi hình, sau đó đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó (năm 2021) với nhiều ý kiến trái chiều.



Công khai xin lỗi

Theo đơn khởi kiện của chị L., sau khi lực lượng phòng chống dịch cưỡng chế chị xuống điểm tập trung để lấy mẫu xét nghiệm xong, ông Võ Thanh Quan (Bí thư Đảng ủy P.Vĩnh Phú) đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản và buộc chị L. ký. Sau đó cho lực lượng áp giải chị vào nhà lấy CMND để thu giữ.

Đến ngày 3.10.2021, chị L. nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú ký, xử phạt chị L. 2 triệu đồng với lý do "không thực hiện xét nghiệm theo yêu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm".

Cũng trong thời điểm này (tháng 10.2021) có nhiều ý kiến trái chiều, tranh luận về việc chính quyền cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 gây phản cảm đối với người dân.

Chị L. thời điểm bị cảnh sát giữ 2 tay để lấy mẫu xét nghiệm CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, vào ngày 29.10.2021 với tư cách cá nhân, ông Võ Thanh Quan (Bí thư P.Vĩnh Phú) đã công khai xin lỗi chị L.



Không chấp nhận xử phạt

Cũng theo đơn khởi kiện, chị L. cho rằng Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú viện lý do chị "không thực hiện xét nghiệm theo yêu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm" để xử phạt hành chính 2 triệu đồng là không đúng pháp luật.

Chị L. khẳng định chị không phải là đối tượng được giám sát bệnh truyền nhiễm theo luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, chị L. cũng cho rằng việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng cũng như diễn ra đối với chị và người dân ở chung cư Ehome 4 là vi phạm các quy chuẩn an toàn sinh học trong xét nghiệm được quy định trong luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Từ những luận cứ đưa ra, chị L. tiếp tục khiếu nại lên Chủ tịch UBND TP.Thuận An để yêu cầu Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú thu hồi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với mình. Tuy nhiên, sau 2 lần khiếu nại, Chủ tịch UBND TP.Thuận An vẫn bác yêu cầu thu hồi quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND P.Vĩnh Phú, dẫn đến việc khiếu kiện của chị L.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, chị L. cho biết trước ngày TAND tỉnh Bình Dương lên lịch xét xử (ngày 31.5) chị đã nhận được thông tin phía người bị kiện sẽ vắng mặt ở phiên tòa. Do đó, chị chủ động làm đơn xin hoãn phiên tòa để nếu lần xét xử tiếp theo nếu phía người bị kiện tiếp tục vắng mặt thì phiên tòa vẫn phải diễn ra.

Còn ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết do công việc quá nhiều nên có thể ông sẽ ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa.