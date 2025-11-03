Người cha bán nhà cứu con mắc ung thư máu: Bạn đọc giúp hơn 152 triệu đồng

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Con muốn sống: Người cha bán nhà vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư máu, hàng trăm bạn đọc đã gửi lời động viên, chia sẻ và đóng góp giúp gia đình ông Trần Ngọc Hải (61 tuổi, ở phường Vũng Tàu, TP.HCM) vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Bán nhà để cứu con

Dù đã đứt ruột bán đi căn nhà để giành giật sự sống cho cậu con trai út Trần Hoàng Long (16 tuổi) mắc bệnh ung thư máu cấp tính dòng tủy, gia đình ông Hải vẫn không đủ khả năng trang trải chi phí điều trị khổng lồ.

Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên đã tiếp thêm nguồn động lực để em Long vượt qua bệnh tật ẢNH: NVCC

Cậu con trai út là niềm tự hào và kỳ vọng của gia đình ông Hải. Em là một người con ngoan ngoãn, nhiều lần đạt giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhưng từ tháng 2.2024, em thiếu may mắn khi mắc bệnh hiểm nghèo và phải tạm gác lại việc đến trường.

Sau nhiều đợt hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, Long được ghép tủy thành công từ người chị gái. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bệnh tái phát nặng, kéo theo hàng loạt biến chứng.

Không chấp nhận buông xuôi, gia đình quyết định đưa em sang Singapore điều trị với tia hy vọng cuối cùng. Để có tiền chữa trị cho con, gia đình ông Hải đã đứt ruột bán căn nhà duy nhất ở phường Vũng Tàu, TP.HCM và chuyển vào sinh sống trong một căn trọ nhỏ.

Ở nơi đất khách, Long trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, hóa trị, ghép tế bào gốc từ cha và chị gái. Dù sức khỏe suy kiệt, em vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật, mơ một ngày được trở lại trường, được tiếp tục học tập như bao bạn bè cùng trang lứa.

Hành trình phía trước vẫn còn gian nan

Nhận số tiền hơn 152 triệu đồng từ Báo Thanh Niên, ông Trần Ngọc Hải xúc động bày tỏ: “Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên đã tiếp thêm niềm tin cho cả gia đình tôi. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, chính tấm lòng của mọi người đã giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình cứu con. Chúng tôi biết ơn từng đồng, từng lời cầu chúc mà mọi người gửi đến”.

Ông cho biết, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để thanh toán chi phí điều trị cho Long tại Singapore.“Giờ tôi không còn gì ngoài niềm tin. Chỉ mong con trai tôi có thêm cơ hội để sống, để được trở về nhà”, ông Hải nghẹn ngào.

Hiện sức khỏe của em Long vẫn rất yếu. Vừa qua, ông Hải đã sang Singapore để hiến tủy cho con. Sau ca ghép, em được theo dõi và điều trị biến chứng.

Dù đã không còn căn nhà nào để trở về, không còn của cải để cầm cố nhưng trong trái tim người cha ấy vẫn chất chứa một niềm tin lớn lao rằng một ngày nào đó con trai sẽ khỏe mạnh và quay trở về Việt Nam. Mỗi lời động viên, mỗi tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên đã tiếp thêm niềm tin cho gia đình ông Hải trong hành trình cứu con đầy gian nan.

Chúng tôi được sự đồng ý của gia đình ông Trần Ngọc Hải trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ ông Trần Ngọc Hải qua số điện thoại 0392680968. Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Trần Ngọc Hải hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Hải trong thời gian sớm nhất.



