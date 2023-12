Người chăn nuôi điêu đứng vì heo, bò rớt giá mạnh

Thịt nhập khẩu tăng 6 tháng liên tiếp

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10.2023, VN nhập khẩu 81.440 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt với giá trị 159 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng thịt heo chiếm 14.400 tấn, trị giá 34 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 29,4% về giá trị. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), đây là tháng thứ sáu liên tiếp lượng thịt heo nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu thịt heo trung bình ở mức 2.352 USD/tấn, tương đương khoảng 56.500 đồng/kg, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 95.400 tấn thịt heo, trị giá 239,4 triệu USD, tăng 7% về lượng và 26% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lượng thịt heo nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023 chỉ chiếm khoảng 2,1% so với sản lượng thịt heo sản xuất trong nước.