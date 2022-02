Người chơi Alliance và Horde trong World of Warcraft sẽ có thể đột kích cùng nhau

Theo Engadget, trong World of Warcraft (WoW) luôn có một rào cản lớn giữa người chơi Alliance và Horde, nghĩa là bạn chỉ có thể hợp tác với những người thuộc đội của mình. Tuy nhiên, Blizzard đã sẵn sàng loại bỏ một phần rào cản đó. Như Polygon giải thích, bản cập nhật 9.2.5 của WoW sẽ cho phép thu thập dữ liệu trong ngục tối giữa các phe, đột kích và các trận đấu PvP được xếp hạng. Bạn sẽ không bị cắt đứt với bạn bè của mình chỉ vì họ đã chọn sai phe cho nhân vật của họ.

Bạn sẽ có tùy chọn mời trực tiếp mọi người từ phe đối lập hoặc tham gia các nhóm được tạo sẵn trong danh sách Group Finder cho một sự kiện nhất định. Tuy nhiên, những người đứng đầu nhóm có thể giới hạn các trường hợp đối với những người chơi cùng phe. Vì thế không nên mong đợi về việc được sống hòa thuận với các đối thủ bên ngoài những hoàn cảnh được kiểm soát này. Guilds, các sự kiện dựa trên ghép đội và thế giới vẫn sẽ hoạt động như bình thường, vì vậy bạn vẫn cần phải cảnh giác.





Tính năng này khả dụng ở bất kỳ cấp độ nào, mặc dù sẽ có một số trường hợp cũ các bên nhiều phe không thể tham gia, chẳng hạn như Battle of Dazar’alor, Trial of the Crusader và Icecrown Citadel. Blizzard cho biết chúng sẽ cần được ‘làm lại’ để loại bỏ các yếu tố đơn nhất của phe phái.

Không có ngày phát hành cho bản cập nhật 9.2.5 ở giai đoạn này. Đây là một bản cập nhật được yêu cầu từ lâu và nó đã đúng lúc trong môi trường sau Battle for Azeroth, nơi Alliance và Horde đã đạt được một thỏa thuận mong manh về việc ngừng bắn. Nó có giúp tăng số lượng người chơi hay không lại là một câu chuyện khác. Dexerto lưu ý rằng tổng cơ sở hoạt động hàng tháng của Blizzard đã giảm 20 triệu lượt từ năm 2017 đến năm 2021 và WoW có thể đóng một vai trò lớn trong sự sụt giảm đó.