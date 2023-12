Người chơi gốc Việt thắng hơn 110 tỉ đồng tại show thực tế 'Squid Game: The Challenge'

Mai ở vòng thi quyết định của Squid Game: The Challenge NETFLIX

Hôm 6.12 (giờ địa phương), tập cuối của Squid Game: The Challenge (tựa Việt: Thử thách Trò chơi con mực) vừa được phát trên Netflix. Sau khi vượt qua những thử thách căng thẳng, Mai (người chơi số 287) đã cùng với Phill (người chơi số 451) bước vào vòng đối đầu cuối cùng để giành phần thưởng 4,56 triệu USD. Hai người phân định thắng thua bằng trò búa, dao, kéo (oẳn tù tì); với mỗi lần thắng, người chơi sẽ được chọn một chiếc chìa khóa trong bể để mở két sắt chứa giải thưởng. Họ sẽ đấu đến khi tìm đúng chiếc chìa khóa để mở "kho báu".



Dù là một trò chơi may rủi song cả Mai lẫn Phill đều vô cùng căng thẳng khi trước mắt họ là phần thưởng quá lớn. Hai người nín thở phán đoán nước đi của đối phương, hồi hộp mỗi lần đối thủ thắng lượt và tra chìa khóa vào ổ. Cuối cùng, Mai may mắn tìm được chiếc chìa khóa đúng và chinh phục giải thưởng khổng lồ. Cô hạnh phúc đến ngỡ ngàng và bật khóc ôm lấy đối thủ. "Hôm nay đã chứng minh rằng chuyện gì cũng có thể. Ngay cả khi cảm thấy thất vọng và sợ hãi, bạn phải tự vực dậy bản thân, trở thành người mạnh mẽ, tập trung cao độ. Dù bạn có nỗi sợ nào, hãy chiến đấu với nó hết sức mình, bạn sẽ đạt được tất cả. Đêm nay đã chứng minh điều đó. Tôi là người chiến thắng", người chơi số 287 chia sẻ.

Người chơi 287 vỡ òa khi mở được chiếc két sắt chứa phần thưởng "khủng" NETFLIX

Chương trình khép lại với cảnh những người chơi trở về nhà sau cuộc đua, quay lại với nhịp sống thường ngày. Mai đi đến một cây ATM, đưa thẻ vào và màn hình hiện số dư tài khoản 4,56 triệu USD NETFLIX

Việc chiến thắng Squid Game: The Challenge khiến Mai nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như khán giả quốc tế. Theo Esquire, cô tên Mai Whelan (55 tuổi), đến từ Virginia (Mỹ) và đang làm công việc xét duyệt visa tại Bộ An ninh nội địa. Người chơi này chia sẻ trong chương trình rằng cô sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 8 tuổi, hiện đã kết hôn, có hai con gái và một cháu gái. Mai tâm sự cô từng gia nhập hải quân, bị cưỡng bức, có thai ngoài ý muốn ở tuổi 19 khiến gia đình từ mặt. Những biến cố trong đời khiến người phụ nữ này trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Trong hồ sơ người chơi được Netflix đăng tải, Mai chia sẻ thích làm vườn và du lịch, nếu chiến thắng, cô muốn tìm một ngôi nhà cho mình để nghỉ hưu.

Trong 10 tập của Squid Game: The Challenge, Mai gây ấn tượng là một người chơi mạnh mẽ, giỏi phán đoán, xử lý tình huống và quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối thủ một cách cặn kẽ. Hallie (người chơi số 355) nhận xét: "Cô ấy có trực giác cực kỳ tốt" trong khi Ashley (người chơi số 278) công nhận: "Mai thật thông minh" và chia sẻ thêm rằng sự đột phá của cô trong cuộc đua lẽ ra phải là "lời cảnh tỉnh cho mọi người".



Người phụ nữ gốc Việt khiến các đối thủ dè chừng trong từng thử thách của Squid Game: The Challenge NETFLIX

Squid Game: The Challenge là chương trình thực tế ăn theo loạt phim đình đám Squid Game (Trò chơi con mực) của đạo diễn Hàn Quốc Hwang Dong Hyuk. Chương trình được dàn dựng bối cảnh, xây dựng các thử thách tương tự với loạt phim ăn khách kể trên đồng thời có một số thay đổi để phù hợp với thực tế. Squid Game: The Challenge quy tụ 456 người chơi cùng tham gia vào các thử thách trong chương trình để giành được giải thưởng trị giá 4,56 triệu USD. Chương trình gồm 10 tập, được phát trên Netflix từ ngày 22.11, tập cuối khép lại hôm 6.12. Squid Game: The Challenge thu hút 20,5 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên và 11,4 triệu lượt xem trong tuần thứ hai, với tổng số hơn 170 triệu giờ được xem trong vòng nửa tháng. Sau thành công từ mùa đầu tiên, Netflix cũng xác nhận sẽ làm tiếp mùa 2.