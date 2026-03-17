Người chơi Pokémon Go 'làm không lương' cho nhà phát hành huấn luyện robot

Sau khi tái định vị thương hiệu thành Niantic Spatial, Niantic đã bắt tay cùng Coco để hỗ trợ đội xe gồm 1.000 robot giao hàng có kích thước tương đương một chiếc vali. Mặc dù các tựa game như Pokémon Go, Pikmin Bloom hay Monster Hunter Now đã chuyển giao quyền sở hữu và vận hành cho Scopely, Niantic Spatial vẫn tiếp tục nắm giữ cơ sở dữ liệu thực tế tăng cường (AR) được tích lũy trong nhiều năm qua.

Khối dữ liệu hãng có trong tay bao gồm khoảng 30 tỉ hình ảnh và hàng triệu bản quét không gian thực do chính cộng đồng game thủ đóng góp, sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình không gian địa lý quy mô lớn, phục vụ cho robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ sở hữu dữ liệu địa điểm đô thị được gắn thẻ vị trí với độ chính xác cao từ hàng trăm triệu người chơi Pokémon Go, công ty có thể xác định vị trí cụ thể của người dùng trên bản đồ với sai số chỉ vài centimet, dựa trên các công trình và vật thể trong tầm nhìn.

Trên 500 triệu game thủ Pokémon Go "choáng" khi biết khoảng 30 tỉ hình ảnh định vị chính xác trong quá trình chơi đã được lấy để huấn luyện robot Ảnh: AFP

Đại diện công ty khẳng định đây đều là những đoạn video quét địa điểm cụ thể được ghi hình và tải lên có chủ ý (từ người chơi), điển hình như các trạm PokéStop, phòng Gym ảo, các tác phẩm nghệ thuật đường phố hay những tòa nhà nổi bật. Hệ thống hoàn toàn không thu thập dữ liệu ngầm khi điện thoại của người dùng đang cất trong túi.

Sự chuyển hướng ứng dụng của Niantic Spatial bắt nguồn từ những hạn chế cố hữu của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) truyền thống. Ông Brian McClendon, Giám đốc công nghệ của Niantic Spatial cho biết, trước đây mọi người đều tin kính AR sẽ là tương lai, nhưng thực tế hiện nay robot mới chính là đối tượng ứng dụng thiết thực nhất.

Ông cũng nói thêm các khu vực có mật độ tòa nhà cao tầng san sát nhau là môi trường thách thức nhất đối với tín hiệu GPS. Sự nhiễu loạn tín hiệu có thể khiến định vị trên điện thoại bị lệch tới 50 mét, dẫn đến hệ thống nhận diện sai khối nhà, sai hướng đi hoặc lề đường.

Để giải quyết triệt để bài toán trên, Niantic Spatial quyết định sử dụng kho dữ liệu nêu trên để cung cấp khả năng nhận thức không gian độc lập cho robot của Coco, giúp chúng tự điều hướng mà không cần phụ thuộc vào tín hiệu GPS thiếu ổn định. Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập John Hanke nhận định, việc lập trình cho một chú Pikachu ảo chạy nhảy chân thực trong không gian và việc điều hướng một robot giao hàng di chuyển an toàn ngoài đời thực thực chất là cùng một bài toán kỹ thuật.

Hiện tại, mạng lưới robot của Coco đang liên tục học hỏi từ cơ sở dữ liệu này để tự điều hướng trên đường phố tại các địa chỉ ở Mỹ như Los Angeles, Chicago, Jersey City, Miami và Helsinki. Theo lãnh đạo Niantic Spatial, để robot có thể hòa nhập trơn tru vào môi trường sống của con người, chúng bắt buộc phải có mức độ hiểu biết về không gian tương đương. Công nghệ bản đồ AR sẽ giúp các cỗ máy này xác định lại chính xác vị trí của mình ngay cả khi bị va chạm hoặc chệch hướng trong quá trình vận hành.