Hollow Knight: Silksong - Hậu duệ xứng tầm của kiệt tác Metroidvania

Hollow Knight: Silksong - Khi Hornet tiếp bước di sản Hallownest

Trong bài đánh giá của Tom Marks - cây bút kỳ cựu của IGN, những ấn tượng đầu tiên sau ba giờ trải nghiệm trò chơi này là game đã đáp ứng được những kỳ vọng khổng lồ mà cộng đồng đặt vào nó. Sau sáu năm chờ đợi, Hollow Knight: Silksong cuối cùng cũng ra mắt, trở thành tâm điểm của làng game indie 2025. Với tiền đề là phần đầu từng được IGN chấm 9,4/10, cộng đồng kỳ vọng Silksong không chỉ giữ nguyên tinh hoa của một Metroidvania kinh điển, mà còn nâng trải nghiệm lên tầm cao mới.

Hollow Knight: Silksong - Hornet tiếp bước di sản Hallownest ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STEAM

Để thấy được sức ép mà Team Cherry - studio phát triển game phải gánh chịu, cần nhớ rằng Hollow Knight (ra mắt năm 2017, bản dành cho Nintendo Switch phát hành 2018) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Trò chơi nổi bật nhờ một vương quốc ngầm tên Hallownest đầy bí mật, cốt truyện của game được kể bằng nghệ thuật vẽ tay, âm nhạc giàu cảm xúc và cả những khoảng lặng để người chơi tự cảm nhận. Người chơi phải tự ráp lore (tự ghép lại cốt truyện nền, các truyền thuyết ẩn phía sau thế giới game) từ những dấu tích chiến tranh, dịch bệnh và các nhân vật côn trùng kỳ dị.

Lần này, Team Cherry thêm nhiều lựa chọn giảm thiệt hại được đánh giá là gây ức chế cho người chơi ở phần trước là gửi Rosary (đơn vị tiền tệ thay cho Geo) thành vật phẩm, giảm tỷ lệ mất khi tử nạn và không buộc mọi nâng cấp đều gắn với Rosary. Kết quả là game giữ được sự căng thẳng nhưng hạn chế ức chế so với Hollow Knight.

Khởi đầu mượt mà hơn và nhân vật chính Hornet đầy màu sắc với Hollow Knight: Silksong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STEAM

Nếu nhân vật chính trong Hollow Knight im lặng, thì Hornet - vốn ban đầu được định làm DLC - đã trở thành trung tâm của một phần game hoàn chỉnh. Cô có cá tính, duyên dáng, trò chuyện với côn trùng trên đường đi nên tạo cảm giác sinh động. Nhiều người chơi từng lo rằng điều này sẽ phá vỡ không khí tĩnh lặng vốn là thương hiệu, nhưng cuối cùng Hornet vẫn giữ nét điềm tĩnh, tự tin và dè dặt. Cô lên tiếng khi cần, đủ để mạch kể chuyện rõ ràng hơn, nhưng vẫn chừa khoảng lặng cho người chơi cảm nhận. Đây là sự chuyển đổi tinh tế, hiện đại hơn nhưng không làm mất bản sắc của trò chơi.

Theo người chơi Tom Marks, trong Silksong, Team Cherry đã lắng nghe phản hồi. Nhịp mở màn giờ ngắn gọn hơn, trao ngay công cụ định hướng và bản đồ sớm trên tuyến chính, giảm cảm giác bơ vơ lúc đầu. Kết quả là người chơi có thể nhanh chóng chọn hướng đi, thử sức nhiều nhánh rẽ mà vẫn giữ được cảm giác nguy hiểm khi khám phá vùng chưa được đánh dấu. Thế giới mới Pharloom tràn đầy sắc thái và hé lộ rằng vùng đất này rộng hơn rất nhiều.

Những điểm thú vị khác của Hollow Knight: Silksong

Một điểm mới trong Silksong là charm (bùa, vật phẩm cường hóa kỹ năng) được phân loại theo màu sắc. Điều này buộc người chơi phải cân nhắc ưu tiên. Ví dụ: nếu có hai charm cùng thuộc slot vàng (ô trang bị vàng), bạn phải chọn giữa việc khiến kẻ địch rơi ra nhiều Rosary hơn hoặc để Rosary tự động bay vào túi mỗi khi kẻ địch bị hạ. Ngoài charm, game còn có đòn phụ (secondary attack) như dao găm ném nhanh và cả Crest (phù hiệu, vật phẩm đặc biệt) có khả năng thay đổi phong cách tấn công, gần như cho bạn cảm giác như đang sử dụng một loại vũ khí hoàn toàn mới.

Hollow Knight: Silksong không cố gắng tái tạo lại bánh xe, cũng không ngủ quên trên chiến thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IGN

Ban đầu, Team Cherry - nhà phát triển của game dự định Silksong chỉ là một DLC mở rộng của Hollow Knight. Thế nhưng, trong quá trình phát triển, nội dung DLC này ngày càng quá lớn và phức tạp, gần như đủ để trở thành một trò chơi hoàn chỉnh: Có cốt truyện riêng (hành trình của Hornet ở vương quốc Pharloom). Có bản đồ hoàn toàn mới, kẻ địch, boss, nhạc nền, cơ chế chiến đấu mới. Có hệ thống charm, Crest, Rosary được thiết kế lại.

Hollow Knight: Silksong không cố gắng tái tạo bánh xe, cũng không ngủ quên trên chiến thắng. Nó kế thừa di sản của Hallownest - thế giới từng khiến người chơi không muốn đặt tay cầm xuống rồi tinh chỉnh từng chi tiết để phù hợp hơn. Với khởi đầu mượt mà hơn, cơ chế thưởng phạt hợp lý, hệ thống tùy chỉnh linh hoạt và một Pharloom đầy hứa hẹn, Silksong có tất cả yếu tố để trở thành hậu duệ xứng tầm, thậm chí vượt qua chính tiền bối huyền thoại của nó.