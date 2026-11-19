Ngày 19.11, UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND về tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà tết cho người cao tuổi tại Hà Nội ẢNH: VIẾT THÀNH

Người có công được tặng quà cao nhất 10 triệu đồng

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến trao 1.280.650 suất quà, với tổng kinh phí 958,264 tỉ đồng. Các đối tượng được thụ hưởng gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong các nhóm được nhận quà, mức cao nhất 10 triệu đồng/người dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến Ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Mức quà 3 triệu đồng/người được áp dụng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh đủ tiêu chuẩn theo quy định; đại diện thân nhân liệt sĩ và một số nhóm người có công khác.

Bên cạnh đó, thành phố dành mức quà 1,5 triệu đồng/người cho một số đối tượng chính sách, thân nhân người có công, người thờ cúng liệt sĩ và nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với người cao tuổi, Hà Nội thực hiện chính sách mừng thọ theo các mốc tuổi. Cụ thể, người tròn 100 tuổi được tặng 3 triệu đồng và 5 m vải lụa; người trên 100 tuổi được tặng 3 triệu đồng. Người tròn 90 tuổi và 95 tuổi nhận 1,5 triệu đồng; người ở các độ tuổi 70, 75, 80 và 85 được tặng 800.000 đồng.

Người hưởng lương hưu nhận quà tết 500.000 đồng

Ngoài nhóm người có công, Hà Nội cũng dành nguồn kinh phí đáng kể để chăm lo các đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng được nhận quà tết 500.000 đồng/người. Mức quà này cũng áp dụng đối với người hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ.

Với các hộ gia đình khó khăn, thành phố tặng 800.000 đồng/hộ nghèo và 500.000 đồng/hộ cận nghèo.

Đáng chú ý, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận mức quà 800.000 đồng/người. Mức hỗ trợ tương tự cũng dành cho một số cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và thân nhân theo quy định.

Ngoài các khoản quà trao trực tiếp cho từng nhóm đối tượng, Hà Nội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu nhân dịp tết. Thành phố đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ trong những ngày tết và bổ sung tiền ăn cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, điều trị tập trung tại những cơ sở thuộc diện áp dụng.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai việc tặng quà bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải rà soát kỹ danh sách, bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện thụ hưởng, đồng thời hạn chế tình trạng trùng hưởng chính sách.

Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai và hoàn thành việc tặng quà trước ngày 22.1.2027.

Với hơn 1,28 triệu suất quà, tổng kinh phí gần 958,3 tỉ đồng, đây là nguồn lực thành phố bố trí nhằm chăm lo tết cho người có công, các nhóm hưởng chính sách an sinh xã hội và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.