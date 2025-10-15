Người góp mì gói, người mang đến thùng sữa, có người lặng lẽ chuyển khoản ủng hộ…. Tất cả cùng chung một mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Khoảng 40 tấn hàng cứu trợ từ TP.Đà Nẵng lên đường đến với vùng lũ ở Bắc Ninh ẢNH: NGỌC HÂN

Người Đà Nẵng làm muối đậu, thịt ngâm muối hương vị miền Trung gửi đến vùng lũ

Tại điểm trung chuyển gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (địa phận TP.Đà Nẵng), hàng chục tình nguyện viên hối hả bốc xếp từng thùng hàng lên xe container chuẩn bị lên đường ra tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa bão vừa qua.

Hơn 40 tấn hàng hóa cứu trợ đã được quyên góp chỉ sau 1 ngày phát động, từ nước uống, mì gói, bánh chưng hút chân không, cơm cháy chà bông đến các loại thuốc men thiết yếu và những thùng sữa tươi gửi tặng trẻ em vùng lũ.