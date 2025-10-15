Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người Đà Nẵng làm muối đậu, thịt ngâm muối hương vị miền Trung gửi đến vùng lũ
Video Thời sự

Người Đà Nẵng làm muối đậu, thịt ngâm muối hương vị miền Trung gửi đến vùng lũ

Ngọc Hân
Ngọc Hân
15/10/2025 05:36 GMT+7

Những ngày đầu tháng 10, khi nhiều nơi ở miền Bắc đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ, tại TP.Đà Nẵng khắp các khu dân cư, trường học và điểm tập kết hàng hóa mọi người tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình.

Người góp mì gói, người mang đến thùng sữa, có người lặng lẽ chuyển khoản ủng hộ…. Tất cả cùng chung một mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ.

- Ảnh 1.

Khoảng 40 tấn hàng cứu trợ từ TP.Đà Nẵng lên đường đến với vùng lũ ở Bắc Ninh

ẢNH: NGỌC HÂN

Người Đà Nẵng làm muối đậu, thịt ngâm muối hương vị miền Trung gửi đến vùng lũ

Tại điểm trung chuyển gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên (địa phận TP.Đà Nẵng), hàng chục tình nguyện viên hối hả bốc xếp từng thùng hàng lên xe container chuẩn bị lên đường ra tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa bão vừa qua.

Hơn 40 tấn hàng hóa cứu trợ đã được quyên góp chỉ sau 1 ngày phát động, từ nước uống, mì gói, bánh chưng hút chân không, cơm cháy chà bông đến các loại thuốc men thiết yếu và những thùng sữa tươi gửi tặng trẻ em vùng lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Sông Hàn TP.Đà Nẵng bão lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận