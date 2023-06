Người đại diện: 'Quang Hải đã trở thành cầu thủ hoàn toàn khác'

"Quang Hải đã học được rất nhiều khi cậu ấy còn ở Pháp. Cậu ấy cứ như thể đã trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác vậy. Mọi người đều có thể kiểm chứng điều đó khi theo dõi màn trình diễn của Hải ở trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội Hồng Kông hôm 15.6", ông Michele Donato Fersini, người đại diện của Quang Hải chia sẻ trong buổi lễ ký hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1997 với CLB Công an Hà Nội.



Sáng 23.6, Quang Hải có buổi ra mắt, ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1997 trở về V-League thi đấu chỉ 1 năm sau khi sang khoác áo CLB Pau FC ở Pháp. Quang Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm. Sự có mặt của Quang Hải hứa hẹn giúp CLB Công an Hà Nội nâng cấp đội hình vốn dĩ đã có nhiều ngôi sao như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Đức, Trọng Long, Văn Vũ, Xuân Nam,...

Theo ông Fersini, Quang Hải cần thời gian để hồi phục phong độ và thể hiện trọn vẹn năng lực khi trở về V-League thi đấu.

Ông Fersini (trái) là đại diện của Quang Hải CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Quang Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội CLB CÔNG AN HÀ NỘI

"Sự khác biệt về mặt thời tiết giữa châu Âu và Đông Nam Á là rất khắc nghiệt. Quang Hải chỉ vừa mới trở về và đã có thể chơi tốt trong 90 phút với nhiệt độ là 35 độ C. Mọi người cần tôn trọng cậu ấy và nên đồng ý rằng Quang Hải cần thời gian để thể hiện hết 100% khả năng của mình. Ngoài ra, Quang Hải cũng học được rất nhiều về mặt chiến thuật khi được làm việc với các HLV ở Pháp. Điều đó tốt cho cả cá nhân Quang Hải và đội tuyển Việt Nam, bởi thuyền trưởng của tuyển Việt Nam, ông Troussier là người Pháp, ông ấy có chiến thuật kiểu Pháp. Quang Hải cũng có thể giúp cả những người đồng đội ở đội tuyển Việt Nam nữa", ông Fersini khẳng định.

Quang Hải cũng tự tin sẽ cống hiến hết mình cho màu áo mới. Cầu thủ gốc Đông Anh nhấn mạnh: "Cá nhân tôi thì tôi có nhiều mục tiêu cho bản thân. Tôi là người có tham vọng, muốn đón nhận thử thách. Tôi sẽ luôn lựa chọn những điều tốt nhất cho mình. Làm sao để bản thân tôi có thể tích lũy những điều giúp mình trưởng thành, phát triển hơn nữa. Tôi không muốn đơn giản rằng mình ở đây và hài lòng với những gì mình có. Đó không phải là con người tôi. Tôi luôn muốn học hỏi, nỗ lực để thay đổi, phát triển bản thân.

Mục tiêu của tôi ở CLB Công an Hà Nội dĩ nhiên là thành tích. Tôi không đến đây để chơi. Tôi nghiêm túc và sẵn sàng để chinh phục các mục tiêu, danh hiệu. Lúc này, tôi sẽ nỗ lực với tất cả những gì mình có, với khả năng của mình để đóng góp cho CLB và xa hơn là đội tuyển quốc gia".