Vòng 12 V-League 2023: Nóng cùng Quang Hải

C Ú HÍCH MANG TÊN Quang Hải

Chỉ cần 2 trận đấu trước đội Hồng Kông và Syria, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tạo ra cơn sốt riêng nhờ những dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội tuyển VN. Không còn ai nhắc đến mùa bóng chưa thành công ở Pháp nữa. Tất cả đang háo hức chào đón chàng trai sinh năm 1998 trở lại V-League, khi điểm đến của anh là CLB Công an Hà Nội giàu tham vọng. Sự xuất hiện của Hải "con" giúp cho tân binh V-League 2023 trở thành một "Dream Team" với hàng loạt hảo thủ như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, Tiến Dụng, Trọng Long, Ngọc Đức, Xuân Nam, Patrick Lê Giang.

Quang Hải (phải) tại lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội trưa 23.6 VIỆT TRÍ

Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đang kỳ vọng Quang Hải sẽ là xúc tác kéo thêm CĐV lấp đầy các trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Ngày trở về của Quang Hải là một cái kết với phần thắng dành cho tất cả các bên. Quả bóng vàng VN 2018 sẽ trở lại môi trường V-League quen thuộc, ở đội bóng giàu tham vọng với nguồn tài chính mạnh mẽ để cạnh tranh cho chức vô địch. HLV Philippe Troussier chắc chắn rất vui, khi Quang Hải tìm lại cảm hứng chơi bóng và cảm giác bóng tốt nhất sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến cuộc cách mạng lối chơi ông đang áp dụng cho đội tuyển VN. Bản thân Pau FC dù mất hàng chục ngàn lượt theo dõi trên các kênh mạng xã hội, nhưng khoản tiền thu được từ việc bán Hải "con" cũng khiến họ xoa tay hài lòng. Còn đối với BTC V-League và VPF cũng như các đối tác sản xuất, V-League có Quang Hải dĩ nhiên thêm sức hút và bán được giá hơn rất nhiều!

V-L EAGUE CÀNG THÊM NÓNG

Chia tay FIFA Days, các ngôi sao đội tuyển VN sẽ lập tức đề cao sự tập trung khi trở lại guồng quay nóng bỏng của V-League, nơi 2 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 sẽ cực kỳ căng thẳng và quyết liệt. Các đội bóng dù ở vị trí nào cũng sẽ dốc hết sức lực và tài nguyên để đạt kết quả tốt nhất ở 2 trận sắp tới, nhằm tạo lợi thế cho giai đoạn 2 phân tốp 8 đội tranh vô địch và 6 đội đua trụ hạng. Nhìn vào phong độ ấn tượng của các tuyển thủ trong 2 trận ra mắt của HLV Troussier, rất nhiều người hâm mộ sẽ kỳ vọng trận cầu chất lượng khi trái bóng V-League 2023 lăn trở lại.

Sân Hàng Đẫy sẽ là tâm điểm của vòng 12, khi Quang Hải ra mắt CLB Công an Hà Nội trên sân nhà (19 giờ 15 hôm nay 24.6, tiếp CLB Hà Tĩnh). Dù chỉ ủng hộ các đồng đội mới từ khán đài do chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng, thì sự hiện diện của anh hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích lớn cho đội bóng công an. Ở đầu kia sân, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là hiện tượng ở mùa bóng này nhờ sự "mát tay" của bầu Sơn và HLV Nguyễn Thành Công, tất nhiên sẽ không muốn làm nền, thậm chí ấp ủ phá bĩnh ngày vui của đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhìn vào sự khác biệt về lực lượng sẽ rất khó để nghĩ đến kịch bản CLB Công an Hà Nội trắng tay.

CLB Công an Hà Nội kém đội đầu bảng Thanh Hóa vỏn vẹn 1 điểm, trong cảnh đội bóng xứ Thanh sẽ phải làm khách trên "chảo lửa" Thiên Trường lúc 18 giờ chiều nay. Đoàn quân của thầy trò HLV Popov vừa nhận thất bại đầu tiên ở vòng đấu trước, nhưng 2 tuần ngắt quãng nhường chỗ cho FIFA Days đã đến đúng lúc để họ điều chỉnh lại trạng thái. Những trụ cột như Thành Long, Ti Phông không thi đấu quốc tế phút nào dưới thời HLV Philippe Troussier tính ra là lợi thế, khi họ hoàn toàn khỏe mạnh và càng nung nấu khẳng định khi về lại CLB. Tuy nhiên, đối thủ của họ sẽ là CLB Nam Định với hơn 30.000 CĐV đang quyết tâm lấy trọn 3 điểm để trở lại cuộc đua vào tốp 3. Việc giữ chân Hendrio và bổ sung Tô Văn Vũ sẽ là cơ sở để CLB Nam Định chờ đợi sự bùng nổ trong 2 lượt trận cuối của giai đoạn 1, bên cạnh bổ sung 2 ngoại binh là tiền đạo Douglas Coutinho và tiền vệ Andre Luiz Guimaraes.