Người dân chỉ mất 3 phút để chứng thực giấy tờ với kiosk thông minh,

Ngày 30.3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 10 kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ.



Giao diện kiosk thông minh giúp người dân chỉ mất khoảng 3 phút để có được bản sao hoặc bản chứng thực hợp pháp ẢNH: MINH HẢI

Trong đó, 9 kiosk được phân bổ cho trung tâm dịch vụ hành chính công các xã, phường, gồm: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Kim Tân; 1 kiosk còn lại đặt tại bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ bàn giao, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, cho biết Thanh Hóa có xã ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, khoảng cách ứng dụng công nghệ giữa các vùng, các địa phương còn lớn.

Với mục tiêu hiện thực hóa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt, Agribank tài trợ 10 kiosk thông minh, và tiến tới mục tiêu bố trí đủ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có kiosk thông minh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Thanh Hóa, cho biết kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử của Agribank tài trợ cho Thanh Hóa sẽ giúp người dân, doanh nghiệp các địa phương chỉ mất khoảng 3 phút thay vì nhiều giờ đồng hồ đi làm thủ tục cấp bản sao, hoặc bản chứng thực các loại giấy tờ.

Người dân chỉ cần đặt bản gốc vào vị trí quét, máy sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cho cán bộ xử lý để cấp bản sao điện tử hoặc chứng thực. Toàn bộ thời gian, quy trình thực hiện chỉ mất khoảng 3 phút là người dân đã nhận được kết quả.

Trên hệ thống các kiosk còn cho phép người dân thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Cán bộ và người dân trải nghiệm kiosk thông minh ẢNH: MINH HẢI

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép người dân gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại cá nhân lên kiosk và kết nối với cổng dịch vụ quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; cho phép trả kết quả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng trực tuyến khác.

Đối với cán bộ, hệ thống sẽ tự động hóa các khâu hướng dẫn thủ tục và tra cứu hồ sơ, giúp tăng hiệu suất làm việc của cán bộ gấp 3 - 5 lần so với quy trình trước đây.