Người dân có thể mượn lối đi để làm thủ tục tách thửa đất

Chiều 1.10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, bà Nguyễn Tuyết Phương, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã trao đổi về việc tách thửa theo Quyết định 67/2026 của UBND TP.HCM.

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Phương cho biết trước khi sáp nhập, mỗi địa phương có quy định riêng về tách thửa, nên sau khi hợp nhất cần quy định thống nhất trên toàn thành phố. Trước khi ban hành Quyết định 67/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến địa phương và các đơn vị liên quan, tổ chức hội nghị phản biện, Sở Tư pháp thẩm định.

Quyết định 67/2026 của UBND TP.HCM ban hành ngày 28.8, quy định chi tiết về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn. Đối với đất ở, tùy theo khu vực mà diện tích tối thiểu dao động từ 36 - 100 m2, còn đất nông nghiệp từ 500 - 1.000 m2.

Khi triển khai thực tế, cả UBND phường, xã và người dân gặp một số vướng mắc cần tháo gỡ về lối đi, đất ở xen kẽ đất nông nghiệp trên cùng một thửa đất.

Bà Nguyễn Tuyết Phương, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trả lời quy định về tách thửa ẢNH: NGUYÊN VŨ

Giải thích thêm về quy định lối đi, bà Phương cho biết điều 220 của luật Đất đai chỉ nói việc tách thửa, hợp thửa phải có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hiện có. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phản ánh đến cơ quan xây dựng pháp luật, Quốc hội ban hành Nghị quyết 254/2025 với quy định mở rộng hơn.

Theo đó, thửa đất sau khi tách phải có lối đi kết nối trực tiếp với đường giao thông công cộng, hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để nối với đường công cộng.

"Như vậy quy định mới đã mở ra. Nếu thửa đất đó không trực tiếp kết nối đường giao thông thì phải có lối đi thông qua thửa đất liền kề, bộ luật Dân sự cho phép điều này", bà Phương nói thêm.

Trao đổi thêm việc Quyết định 67/2026 không quy định cụ thể, bà Phương cho rằng khi một thửa đất tách ra thì cấp thành phố không thể tưởng tượng vị trí đó như thế nào mà phụ thuộc hiện trạng do địa phương quản lý, nắm bắt và quyết định.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tách thửa nhằm giải quyết nhu cầu của người dân, đồng thời phục vụ quản lý tốt hơn về mặt quy hoạch, an sinh xã hội, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Người dân được chọn loại đất khi tách thửa

Về phản ánh của người dân khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu gặp vướng mắc khi tách thửa đất xen kẽ đất ở và đất hỗn hợp, bà Phương cho biết mục đích sử dụng đất thể hiện rất rõ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một giấy chứng nhận chỉ có một thửa đất thể hiện đó là đất ở hay đất nông nghiệp. Nếu gặp tình huống một thửa đất có 2 loại đất thì địa phương phải kiểm tra xuất phát điểm như thế nào để giải quyết.

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp ở TP.HCM từ 500 - 1.000 m²

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nếu người dân chọn đất ở thì giải quyết theo diện tích tối thiểu của đất ở, còn chọn tách đất nông nghiệp thì tính theo quy chuẩn đất nông nghiệp. "Còn việc một giấy chứng nhận mà có 2 thửa đất thì chúng tôi phối hợp địa phương kiểm tra cụ thể", bà Phương nói thêm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định quy định tách thửa không có chủ đích yêu cầu người dân phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất sang đất ở thì mới được tách thửa.