Ngày 30.12, tại tỉnh Bắc Ninh, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Tham dự chương trình có ông Đỗ Công Tuân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những giải pháp hữu ích hướng đến hộ nghèo, cận nghèo

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam, do T.Ư Đoàn tổ chức, nằm trong khuôn khổ Dự án 6 "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả đoạt giải ẢNH: BTC

Kể từ thời điểm phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 sản phẩm dự thi của các đoàn viên, thanh niên đang học tập, sinh sống trong cả nước, tập trung vào các sản phẩm video clip, phim đồ họa, phóng sự ngắn, tiểu phẩm sân khấu.

Điểm nổi bật của cuộc thi lần này là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở, sinh viên, nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội, các doanh nghiệp trẻ.

Ban tổ chức trao giải nhì cho tác giả đoạt giải ẢNH: BTC

Với mong muốn thông qua tác phẩm dự thi để góp phần đưa ra một số giải pháp hữu ích hướng đến hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế; đưa thông tin đúng, đủ và dễ hiểu đến với từng thôn, bản, người dân có thêm "chìa khóa" để mở ra cách nghĩ, cách làm mới.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư tìm hiểu các chính sách hiện hành trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế, ứng dụng khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý.

Đưa chính sách vào đời sống người dân

Tại vòng thi chung kết, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã trực tiếp thuyết trình về ý tưởng giải pháp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững gắn với an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai đưa chính sách vào đời sống người dân.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình ẢNH: BTC

Trải qua các phần thi chung kết đầy kịch tính, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi Tỉnh đoàn Hà Tĩnh với tác phẩm Nghị quyết 127 về vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và những điều cần biết. Trị giá phần thưởng là 15 triệu đồng.

Giải nhì thuộc về nhóm tác giả Huỳnh Thị Như Ý, Trương Anh Vinh, đến từ Tỉnh đoàn Khánh Hòa, với tác phẩm Mô hình thoát nghèo bền vững "Từ 0 đến 1" , nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Giải ba thuộc về tác giả Hoàng Thu Phương đến từ Trường cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, với tác phẩm Ngã rẽ tuổi 18, nhận được phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ, mỗi giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.