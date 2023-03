Người dân đổ xô đi đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip trong ngày đầu triển khai

Bộ Công an cho biết, dù cấp hộ chiếu gắn chip nhưng các hộ chiếu mẫu cũ còn hạn sử dụng thì người dân vẫn có thể dùng, chưa cần đi đổi. Ngoài ra, hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cũng có giá trị như hộ chiếu phổ thông gắn chip. Người dân có thể lựa chọn hình thức hộ chiếu phù hợp, tránh đổ xô làm, đổi hộ chiếu gắn chip gây áp lực cho lực lượng xuất, nhập cảnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm 1.3, hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.Hà Nội tại số 44 Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa, Hà Nội) để làm hộ chiếu. Trong đó, phần lớn người dân lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip điện tử.

Từ sáng sớm 1.3, rất đông người dân đã tới PA08 Công an TP.Hà Nội để làm hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử

Do công dân đến quá đông, PA08 Công an TP.Hà Nội phải đặt thông báo trước cửa để người dân nắm bắt

Để chuẩn bị cho chiến dịch cấp hộ chiếu gắn chip, PA08 Công an TP.Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lực lượng, thiết bị, cơ sở vật chất và qua nhiều lần tập huấn. Tuy nhiên, công dân đến làm quá đông khiến cơ quan này phải đặt một bảng thông báo ở trước cửa.



Người dân xếp hàng chờ đến lượt

Do lượng người đến làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu gắn chip quá đông, PA08 Công an TP.Hà Nội cho hay sẽ ưu tiên tiếp nhận các trường hợp hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng và cấp hộ chiếu lần đầu. Cơ quan này khuyến khích công dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

PA08 Công an TP.Hà Nội bố trí một phòng máy tính để người dân kê khai thông tin online

Một cán bộ làm nhiệm vụ cho biết, người dân đến phần lớn đề nghị cấp hộ chiếu gắn chip; những người lớn tuổi và trẻ em chưa đủ 14 tuổi vẫn đăng ký làm hộ chiếu không gắn chip.



Khoảng 10 máy tính được bố trí để người dân kê khai thông tin, giảm áp lực cho các cán bộ

Do công dân đến đông, các cán bộ tại PA08 Công an TP.Hà Nội phải làm việc hết công suất, từ tiếp nhận hồ sơ cho đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ 4; đồng thời, bố trí máy tính để người dân làm thủ tục khai báo trên cổng dịch vụ công, giảm áp lực cho các cán bộ.

Do phòng kê khai online đông đúc, người dân kê khai qua điện thoại theo hướng dẫn

PA08 Công an TP.Hà Nội bố trí cán bộ hỗ trợ người dân kê khai thông tin, nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công

Cán bộ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công làm việc hết công suất

PA08 Công an TP.Hà Nội bố trí 4 bàn tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếp phổ thông gắn chip

Khu vực tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chip được bố trí ở một góc riêng

Vẫn có nhiều người nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip