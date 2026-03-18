Người dân, du khách hào hứng trải nghiệm xe đạp điện công cộng

2 ngày, 800 lượt người đăng ký trải nghiệm

Tiếp nối xe đạp công cộng, dịch vụ xe đạp điện như một phiên bản nâng cấp, rất được người dân và du khách đón nhận. Cũng nằm tại vị trí quen thuộc là trạm xe góc ngã tư đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn), trước khu đất thương xá Tax cũ (nay đã trở thành công viên), sự xuất hiện của những chiếc xe màu xanh - cam đầy năng động một lần nữa khiến người dân và cả du khách nước ngoài hào hứng.

Thực tế, ngoại hình bắt mắt của xe đã thu hút sự chú ý của người đi đường, ai đậu xe chờ đèn xanh cũng ngoái nhìn. Trải nghiệm xe điện suốt gần 1 tiếng đồng hồ vào chiều 16.3, bạn Hoàng Anh, 20 tuổi (sinh viên) và người bạn đi cùng nhận xét xe vừa nhẹ, vừa êm. Xe còn mới nên mọi thứ khá sạch sẽ và hoạt động ổn định. "Em thấy xe chạy êm, dễ điều khiển và phù hợp với việc di chuyển trong khu vực trung tâm", Hoàng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Hùng (46 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại Tổng công ty Thương mại Sài Gòn) cùng đồng nghiệp đi bộ ra khu vực trạm xe trên đường Nguyễn Huệ để trải nghiệm xe mới. Theo ông Hùng, xe đạp điện có nhiều lợi thế hơn so với xe đạp thông thường, đặc biệt với những người làm việc văn phòng. "Trước đây tôi cũng hay đạp xe để di chuyển quãng ngắn nhưng nhược điểm là dễ ra mồ hôi, không tiện khi đang trong giờ làm việc. Xe đạp điện giúp di chuyển nhẹ nhàng hơn, đỡ mệt và không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nắng nóng".

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 17.3, ông Đỗ Bá Quân, Tổng giám đốc Công ty Trí Nam - đơn vị vận hành dịch vụ xe đạp điện TNGo, cho biết chỉ sau 2 ngày triển khai thử nghiệm, hệ thống đã ghi nhận hơn 800 lượt người đăng ký và trải nghiệm. Riêng ngày đầu tiên có khoảng 360 lượt, ngày thứ hai tiếp tục duy trì hơn 300 lượt, cho thấy mức độ quan tâm cao từ người dân.

Tuy nhiên, một số người dùng vẫn còn lúng túng trong quá trình sử dụng, đặc biệt là chưa quen thao tác trả xe đúng trạm. Có trường hợp mang xe đi xa và không biết cách hoàn trả, dẫn đến phát sinh nhu cầu hỗ trợ từ hệ thống. "Với những điểm gần trạm, chúng tôi có thể hỗ trợ mở hệ thống để người dùng trả xe. Còn với những trường hợp đi xa, người dùng có thể phải di chuyển về trạm hoặc mua vé bổ sung để hoàn tất hành trình", ông Quân cho biết.

Hiện tại, xe đạp điện được tích hợp chung hệ thống với xe đạp công cộng, cho phép người dùng sử dụng linh hoạt trên cùng nền tảng. So với giai đoạn triển khai xe đạp trước đây, xe đạp điện được đón nhận tích cực hơn, dù mới chỉ triển khai tại một điểm và số lượng xe còn hạn chế. Hiện mới đưa khoảng 50 xe vào thí điểm tại khu vực trạm gần thương xá Tax cũ, chưa triển khai đồng loạt.

Liên quan đến thắc mắc xe thiếu gương chiếu hậu, ông Quân giải đáp thiết kế này phù hợp với loại hình xe đạp điện, là phương tiện thô sơ, có tốc độ tối đa khoảng 25 km/giờ. Xe được trang bị đèn với tầm chiếu sáng khoảng 20 m, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển ở tốc độ thấp vào ban đêm. Màu sắc xanh - cam của xe được lựa chọn nhằm tăng khả năng nhận diện trong không gian đô thị, đặc biệt khi đặt xe trên vỉa hè. "Mục tiêu là để người dân dễ nhận biết, tiếp cận. Nếu dùng màu trầm, xe sẽ dễ bị lẫn với phương tiện cá nhân", ông Quân lý giải.

Dự kiến đến cuối tháng 3, hệ thống sẽ mở rộng lên khoảng 500 xe tại TP.HCM, đồng thời tận dụng các trạm xe đạp hiện hữu và bổ sung thêm khoảng 25 trạm (khu vực Q.1 cũ) và 12 trạm (khu vực Q.4 cũ), tổng là 37 trạm mới. Song song, hệ thống xe đạp cơ hiện hữu vẫn được duy trì để phục vụ đa dạng nhu cầu.

Hoàn thiện hệ thống giao thông xanh

Nhiều chuyên gia đô thị đánh giá việc có thêm một phương tiện xanh sẽ giúp hoàn thiện thêm bức tranh giao thông xanh, sạch, hiện đại của TP.HCM bên cạnh metro, xe buýt điện, taxi xanh... Kiến trúc sư Tôn Thất Liêm đánh giá giải pháp này góp phần giảm áp lực phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

"Khi người dân và du khách không phải sử dụng xe máy, ô tô cá nhân chạy bằng xăng vào trung tâm, sẽ hạn chế được nhiều vấn đề như thiếu bãi đỗ xe, ùn tắc, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Việc khuyến khích sử dụng xe đạp điện cũng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, giảm bớt sự phức tạp khi các loại xe động cơ truyền thống lưu thông dày đặc trong khu vực trung tâm", chuyên gia này nhấn mạnh.

Trước đó, từ cuối năm 2021, TP.HCM đã thí điểm 500 xe đạp công cộng tại 52 điểm. Việc bổ sung xe đạp điện được xem là bước nâng cấp, gia tăng tính tiện dụng và mở rộng đối tượng sử dụng. So với mô hình xe đạp công cộng trước đây, xe đạp điện được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn. "Xe đạp điện giúp giảm sức lực cho người sử dụng, đặc biệt khi di chuyển quãng đường trung bình hoặc có địa hình dốc. Không phải ai cũng có nhu cầu đạp xe như một hình thức thể dục, nhiều người chỉ cần phương tiện tiện lợi để di chuyển nhanh trong cự ly ngắn", ông Liêm nhìn nhận.

Ở góc độ du lịch, các chuyên gia cũng đánh giá xe đạp điện rất phù hợp để phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế khi đến TP.HCM. Loại phương tiện này có thể đáp ứng tốt nhiều nhóm đối tượng, kể cả những người có thể trạng lớn, giúp họ dễ dàng trải nghiệm thành phố mà không tốn quá nhiều sức.

Th.S - kiến trúc sư Vũ Linh Quang đánh giá mô hình xe đạp điện công cộng là giải pháp tích cực và phù hợp với xu hướng phát triển của các đô thị lớn trên thế giới. "Mô hình này có ưu điểm là phát thải thấp, linh hoạt, phù hợp cho cả người dân và du khách, đặc biệt vào những lúc cao điểm như cuối tuần. Nếu được triển khai đồng bộ với hệ thống làn đường dành riêng cho xe đạp, thành phố sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông bền vững, an toàn và thân thiện hơn. Đây không chỉ là giải pháp giao thông mà còn góp phần định hình hình ảnh một đô thị hiện đại, hướng đến du khách và phát triển du lịch xanh trong tương lai.