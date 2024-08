Người dân gửi hơn 400 phản ánh trật tự an toàn giao thông đến Công an TP.HCM

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm thông qua mạng xã hội, báo chí

Liên quan vụ "Ô tô không nhường đường, ép xe ưu tiên" mà Báo Thanh Niên đã thông tin (hôm 8.8, từ clip mạng xã hội), ngày 23.8, nguồn tin PV cho hay, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) vừa lập biên bản, xử phạt tài xế lái ô tô biển số 51F - 596.xx

Công an TP.Thủ Đức xử lý tài xế chạy xe ben vượt đèn đỏ NGUỒN TIN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra lúc 6 giờ 18 phút ngày 6.8. Thời điểm này, xe cứu thương bật còi ưu tiên chạy trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ Q.Bình Tân đi Q.1. Lúc qua địa bàn Q.5 (TP.HCM), xe cứu thương bị ô tô biển số 51F - 596.xx cản trở lưu thông, không nhường đường, vụ việc kéo dài hơn 1 phút.

Với hành vi cản trở, không nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ, tài xế ô tô bị phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 - 4 tháng.

Vừa qua, ngày 19.8, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy T. (35 tuổi, ở TP.Thủ Đức) về hành vi điều khiển xe ben không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, tại giao lộ song hành Võ Nguyên Giáp - đường số 1.

Ông T. bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Thông tin và chứng cứ để xử phạt hành vi trên được Công an TP.Thủ Đức tiếp nhận từ các đoạn clip trên mạng xã hội.

Mới đây, ngày 20.8, người dùng xã hội phẫn nộ về clip ghi lại cảnh nam thanh niên tên N.Q.H vừa lái ô tô, vừa đốt pháo ném ra đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1). Lúc quả pháo được ném ra đường đã tạo tiếng nổ lớn. Khu vực nơi quả pháo tiếp đất có đông phương tiện và người dân qua lại. Hành vi của tài xế này gây mất trật tự an toàn giao thông và an ninh khu vực, tìm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Ngay lập tức, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an P.Bến Nghé truy xét, lấy lời khai tài xế. Hiện vụ việc đang được làm rõ...

Không chỉ xử lý vi phạm hành chính, từ thông tin phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội, cơ quan chức năng còn điều tra, khởi tố nhiều vụ gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, ngày 23.8, Công an Q.Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra vụ nhóm tài xế nằm dài trên yên xe máy, so kè tốc độ trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng. Liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cô gái bám trên nóc capo chiếc ô tô cầu cứu thảm thiết, ngày 16.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình bắt giữ Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ở Q.Tân Phú) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi gây rối trật tự công cộng CACC

Công an xác định rạng sáng 15.8, sau khi đã sử dụng bia rượu, Đức lái ô tô trên đường Đông Hồ (P.8, Q.Tân Bình), lúc đến trước số 58 thì bị xe máy đậu dưới lề đường cảng trở lưu thông. Đức đã xuống xe, liên tục tiếp cận và chửi mắng chị P.T.T.V (27 tuổi, ở TP.Thủ Đức) mặc cho chị này giải thích. Thấy vậy, chị V. nói sẽ gọi công an đến thì Đức lên ô tô nổ máy định rời đi.

Lúc này, chị V. đứng trước đầu ô tô, yêu cầu Đức chờ công an đến để giải quyết. Bất ngờ, Đức tăng ga, hất chị V. lên nắp capo, kéo theo nạn nhân di chuyển đoạn đường dài khoảng 1 km, mặc cho nạn nhân cầu cứu thảm thiết.

Tiếp nhận 422 phản ánh trật tự an toàn giao thông từ người dân

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, kể từ thời điểm giám đốc Công an TP.HCM có thư ngỏ về việc phát động phong trào mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT (tính từ đầu tháng 7 tới thời điểm hiện tại), cơ quan chức năng tiếp nhận từ người dân 422 thông tin phản ánh trật tự an toàn giao thông.

Các lỗi vi phạm phổ biến như: dừng, đỗ xe sai quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông vào đường có biển báo cấm; không đi đúng làn đường, phần đường; đón, trả khách nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; điều khiển xe đi ngược chiều,…

Bên cạnh đó, còn một số lỗi gây nên bức xúc cho người dân được phản ảnh, đăng tải trên báo chí, mạng xã hội như: điều khiển xe lạng lách đánh võng; lái xe máy buông 2 tay; không nhường đường xe ưu tiên,…

Tất cả các lỗi vi phạm trên đã được CSGT tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định. Trong đó, Phòng CSGT tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị CSGT 199 tin để tiếp tục xác minh mời chủ phương tiện, người vi phạm đến đấu tranh xử lý, có 223 tin không đủ cở sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thông qua hình thức cung cấp thông tin trực tuyến, mạng xã hội, báo chí, hộp thư điện tử,... Công an TP.HCM đã tiếp nhận 88 trường hợp, qua đó xử lý 12 trường hợp với số tiền phạt hơn 74 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng lực lượng, tích cực hơn nữa trong việc cung cấp các thông tin, hình ảnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, góp phần đảm an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.