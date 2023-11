Người dân Hà Nội khiếp đảm những lan can có như không: "Sợ lao xuống sông"

Vỉa hè chất đầy rác thải, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Các cột trụ lan can dọc sông hoen gỉ, một số khu vực còn bị mất các thanh lan can ngang. Có đoạn hàng rào bị mất gần hết, phải chăng dây chằng chịt. Cầu dành cho người đi bộ xuống cấp, mặt cầu có nhiều chỗ hư hỏng, được che chắn tạm bợ bằng những khối bê tông lớn.

Nhếch nhác vỉa hè ngập rác, lan can dọc sông xuống cấp ở Hà Nội

Đây là những hình ảnh ghi nhận được vào tháng 11.2023 tại khu vực lan can hai bên bờ sông Kim Ngưu, đoạn dọc phố Kim Ngưu ở quận Hai Bà Trưng, phố Tam Trinh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

"Ngày nào tôi cũng đi qua đây hai lần, buổi sáng, buổi chiều đi tập thể dục đi qua đây. Bây giờ lan can hai dọc đường Kim Ngưu hai bên này nhiều chỗ hỏng lắm rồi, nếu mà có đẩy mạnh cái là sạt hết. Trẻ con hay đi, tập luyện ở đây. Sợ lắm, sợ các cháu nó lao xuống sông", ông Nguyễn Hữu Nghị (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Mặt cầu dành cho người đi bộ có nhiều chỗ hư hỏng, được che chắn tạm bợ bằng những khối bê tông lớn N.V

"Khoảng 2 năm nay, đoạn lan can này xuống cấp nhiều lắm, bị đứt nhiều đoạn rồi. Một phần do mưa gió, không sơn sửa kịp thời, thứ hai là do người dân đốt vàng mã, bị mất lớp sơn đi nên trời mưa xuống hay bị đứt. Những người lao động ở cầu, ở vỉa hè họ hay cưa trộm và chúng tôi nhìn thấy", ông Nguyễn Văn Hóa (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cho biết.