Người dân kêu cứu vì hơn 40 ha lúa chết hàng loạt

Ngày 20.3, trao đổi với PV Thanh Niên, chủ đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái cho biết: "Ranh giới của cánh đồng Mai Diêm và KCN Liên Hà Thái được ngăn cách bởi tuyến đường ven biển như bức thành ngăn 2 khu vực riêng biệt. Phạm vi lúa bị ảnh hưởng thực tế được xác định khoảng 10 sào Bắc bộ (tương đương khoảng 0,36 ha), tức diện tích đất lúa bị ảnh hưởng chiếm 1,6%. Thời gian vừa qua khí hậu ôn hòa, thời tiết không mưa, nước trong khu vực cánh đồng chủ yếu là nước do chi cục thủy lợi đã bơm đổ ải để phục vụ cho công tác gieo cấy vụ lúa chiêm xuân 2023 - 2024 cho khu vực đồng Mai Diêm. Do khu vực này là vùng trũng, nên cánh đồng Mai Diêm bị ngập không phải do KCN Liên Hà Thái gây ra".

Theo vị đại diện KCN Liên Hà Thái, qua kiểm tra thực tế và thông tin từ cán bộ xã thì diện tích ảnh hưởng thuộc nhà ông Tô Văn Hợi có 817 m2 lúa và nhà bà Tô Thị Hương có 1.199 m2 lúa. Riêng nhà anh Vũ Công Thanh không có đất cấy tại khu vực này. Các hộ này tận dụng ruộng không canh tác của hộ khác để cấy xạ (rải thóc), không cấy mạ. Do cấy không đúng kỹ thuật nên tỷ lệ mạ chết nhiều, chưa kể thời gian vừa qua, nhiều thời điểm thời tiết cực đoan có lạnh sương muối.

Cạnh đó, dịch ốc bươu vàng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh, gây thiệt hại không nhỏ đến việc canh tác lúa chiêm của bà con nông dân của toàn vùng chứ không chỉ có riêng khu vực đồng Mai Diêm.

Về vấn đề thoát nước cho khu vực, vị này lý giải, theo quy hoạch đã được phê duyệt thì phương án thoát nước bao gồm 2 hướng chính, gồm: thoát nước ra sông Ngoại Trình và thoát về kênh hiện trạng sau lô B2 (lô đất mà nhà đầu tư Nam Tài đang xây dựng) và đổ ra kênh T4. Đối với tuyến kênh này, KCN Liên Hà Thái xây dựng tuyến mương thoát nước mưa song song với đường ven biển, đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa 361 của đường tuyến đường nội khu và đấu thẳng vào kênh T4. Dựa trên đánh giá qua mùa mưa năm 2023 thì hệ thống thoát nước trên hoạt động ổn định.

Đại diện KCN Liên Hà Thái khẳng định: "Việc hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy hoàn toàn không bắt nguồn từ hoạt động san lấp, xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái".