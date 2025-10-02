Người dân khổ sở vì đường thi công ì ạch

Tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa thuộc các xã Ninh Quới, Hồng Dân, Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau (trước đây là xã Ninh Quới, Ninh Hòa và TT.Ngan Dừa, H.Hồng Dân, Bạc Liêu), dài 10,9 km, tổng vốn đầu tư 271 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư - xây dựng công trình giao thông Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Nhà thầu xây dựng là liên danh Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen và Hợp tác xã xây dựng Minh Phú.

Đ ƯỜNG 10,9 KM LÀM MÃI KHÔNG XONG

Dự án khởi công cuối năm 2019, thời gian thực hiện 20 tháng, được kỳ vọng sẽ mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ kháng chiến tỉnh Bạc Liêu cũ. Thế nhưng, hơn 5 năm trôi qua, tuyến đường làm mãi không xong khiến người dân khổ sở, bức xúc. Đặc biệt, có nhiều đoạn - nhất là khu vực các mố cầu thi công ì ạch, dang dở - xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Trời nắng thì khói bụi bay mịt mù, trời mưa lớn thì tù đọng nước, lầy lội, trơn trượt. Hàng loạt thiết bị, máy móc và công nhân đã rút khỏi công trường, bỏ phế những đoạn đường nham nhở, tiềm ẩn gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa đầy ổ voi và bùn đất, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhiều đoạn trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa thi công còn ngổn ngang ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau mưa, nhiều đoạn trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa nước tù đọng như cái ao ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Trần Văn Hòa (73 tuổi, ngụ xã Hồng Dân) bức xúc cho biết trên tuyến đường có nhiều đoạn nước đọng như cái ao. Mưa xuống, học sinh phải lội bùn, dắt xe đạp, nhiều em té ngã, quần áo lấm lem. Người lớn đi làm cũng chẳng khá hơn, ngã xe là chuyện "cơm bữa". Ông Hòa và bà con kiến nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công quyết liệt giải quyết dứt điểm, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án để chấm dứt tình trạng khổ sở này.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Lành (60 tuổi, ngụ xã Hồng Dân) cho biết tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa có lưu lượng xe qua lại rất lớn, đồng thời là tuyến đường nối liền nhiều xã trong tỉnh Cà Mau. Do thi công ì ạch nên thay vì phát huy vai trò giao thông huyết mạch, tuyến đường này trở thành "điểm đen" tai nạn giao thông; đồng thời là "điểm nghẽn" về lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương. "Điều khiến dư luận bức xúc hơn là sự lãng phí nguồn lực đầu tư. Bởi hàng trăm tỉ đồng đã rót vào công trình, nhưng hiện tại chỉ để lại những đoạn đường ngổn ngang. Nếu không sớm giải quyết vướng mắc, nguy cơ đội vốn, kéo dài thời gian, thậm chí hư hỏng công trình là điều khó tránh khỏi", ông Lành bày tỏ.

Nhiều mố cầu còn vướng mặt bằng nên không thể tiếp tục thi công ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau 5 năm xây dựng, tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa vẫn còn ngổn ngang ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau 5 năm xây dựng, tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa vẫn còn ngổn ngang ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Q UYẾT LIỆT THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ?

Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân, cho biết trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa hiện còn vướng giải tỏa mặt bằng ở những đoạn xây dựng các cây cầu. Toàn tuyến có 8 cây cầu lớn, đã xây dựng xong cơ bản 4 cây, còn 4 cây chưa xong là cầu 4.000, 6.000, 8.000 và cầu Bà Hiên. Hiện có trên 10 hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ thêm phần đất, tài sản bị ảnh hưởng. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giao mặt bằng.

Ông Võ Văn Thái, BQLDA đầu tư - xây dựng công trình giao thông Bạc Liêu, cho biết do thi công chậm tiến độ, tháng 6.2020, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng với Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen. Đến tháng 11.2020, Công ty CP đầu tư và xây lắp miền Nam được chọn thay thế và cam kết đến tháng 3.2023 hoàn thành dự án. Tuy nhiên đến nay, tiến độ vẫn ì ạch, chủ yếu vướng mặt bằng ở 4 cây cầu còn lại. Đến nay, mặt cầu cơ bản đã hoàn thành, nhưng đường dẫn lên cầu chưa thể triển khai, khiến nhiều đoạn bị ách tắc. Bên cạnh đó, dự án còn vướng do một số hộ dân còn khiếu nại về đền bù giải tỏa và thiếu đá làm đường. Nếu quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và được chính quyền địa phương bảo vệ thi công, chỉ khoảng 2 tháng sẽ hoàn thành.