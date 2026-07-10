Người dân không chia sẻ dữ liệu camera với công an có bị phạt?

Hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Nhiều đơn vị, cá nhân rất ủng hộ việc chia sẻ dữ liệu camera với lực lượng công an cấp xã, song cũng có người băn khoăn việc chia sẻ này có bắt buộc hay không, sự cần thiết của việc chia sẻ, chia sẻ trên nền tảng nào, không chia sẻ có bị xử lý hay không?.

Bộ Công an khuyến khích người dân, doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu camera với công an để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Giải đáp những thắc mắc này, trước hết về sự cần thiết, Bộ Công an cho hay, trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, phạm vi hoạt động rộng, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng công an cấp xã với vai trò là đơn vị trực tiếp nắm địa bàn cần có các thông tin có liên quan để kịp thời phát hiện từ sớm, xác minh nhanh và xử lý các vụ việc phát sinh.

Do đó, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera xã hội hóa giúp bổ sung nguồn thông tin trực quan, liên tục theo thời gian thực, qua đó nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Bộ Công an, trên thực tế, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư lượng lớn hệ thống camera phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh riêng. Tuy nhiên, việc khai thác hiện nay còn phân tán, thiếu kết nối, dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an sẽ góp phần tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội đã đầu tư, nâng cao giá trị khai thác, sử dụng dữ liệu, tránh lãng phí.

Theo Bộ Công an, dữ liệu camera giữa người dân và công an sẽ được chia sẻ qua nền tảng tích hợp hệ thống camera giám sát (AI Data Platform) do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành. Hệ thống này là nền tảng trung gian, sẽ thiết lập chính sách thống nhất về kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Để bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, nền tảng được xây dựng với các cơ chế bảo mật chặt chẽ như phân quyền truy cập, kiểm soát phạm vi và mục đích sử dụng dữ liệu, giám sát hoạt động khai thác và lưu vết (nhật ký hệ thống).

Cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, giúp phát hiện sớm rủi ro, cảnh báo sự cố và bảo đảm vận hành an toàn, qua đó bảo vệ dữ liệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời kết nối, chia sẻ và khai thác.

Bộ Công an khẳng định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với công an cấp xã "không phải là nghĩa vụ bắt buộc", mà được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy, người dân, doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do cá nhân, doanh nghiệp tự lắp đặt về công an xã sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, lực lượng công an khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp, chia sẻ dữ liệu trên cơ sở tự nguyện, vì lợi ích chung.