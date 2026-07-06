Xử lý tài xế chở hàng quá khổ bị camera giám sát ghi hình

Ngày 6.7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua camera giám sát, đã phát hiện và mời làm việc đối với tài xế điều khiển xe tải cần cẩu chở hàng vượt quá chiều dài cho phép phía sau thùng xe.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh tài xế điều khiển phương tiện vi phạm ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, lúc 14 giờ 5 phút ngày 30.6, qua theo dõi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện xe tải gắn cần cẩu mang biển số 71C-065.xx lưu thông trên đường ĐT879, đoạn qua khu phố Long Hòa A, phường Đạo Thạnh, có dấu hiệu vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa.

Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời chủ phương tiện và người điều khiển đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là ông L.M.X (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan công an, ông L.M.X thừa nhận đã điều khiển xe chở hàng vượt quá chiều dài cho phép phía sau thùng xe. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi chở hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 1,1 lần so với chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị đề xuất xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, hệ thống camera giám sát hiện được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Lực lượng chức năng khuyến cáo chủ phương tiện và tài xế cần tuân thủ quy định về xếp, chở hàng hóa đúng kích thước cho phép. Việc chở hàng quá khổ, quá chiều dài không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện lưu thông cùng tuyến.