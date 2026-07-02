Cháy lớn cơ sở sản xuất thùng xốp ở Đồng Tháp

Chiều 2.7, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thùng xốp gia dụng trên địa bàn xã Lương Hòa Lạc.

Hiện trường vụ cháy cơ sở sản xuất thùng xốp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực kho chứa hàng của cơ sở do ông Mai Tấn Thành (ở xã Lương Hòa Lạc) làm chủ. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao.

Phát hiện vụ cháy lớn, chủ cơ sở cùng người dân xung quanh đã hô hoán, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lương Hòa Lạc nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, hỗ trợ chữa cháy và điều tiết khu vực.

Công an tỉnh Đồng Tháp điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ.