Video Thời sự

Huy Đạt
Huy Đạt
22/10/2025 17:54 GMT+7

Ám ảnh mưa lũ lịch sử năm 2022, khi bão Fengshen (bão số 12) áp sát, người dân khu 'rốn lũ' Mẹ Suốt (thành phố Đà Nẵng) lại tất bật kê cao đồ đạc, rời nhà tránh bão, chỉ mong mưa lũ năm nay sẽ nhẹ trôi qua.

Trưa 22.10, khi bão số 12 (bão Fengshen) đang tiến sát đất liền, ở vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), trong những ngôi nhà nhỏ ven con kênh cũ, mọi người chộn rộn dọn dẹp, kê cao những món đồ dùng để tránh ngập nước. Nhiều người dân tranh thủ chuyển đồ lên cao, dọn dẹp sân nhà rồi cùng lực lượng dân quân, công an phường di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn.

Người dân khu rốn lũ Mẹ Suốt 'chạy đua' trước bão Fengshen

"Ám ảnh lắm, năm 2022 nước ngập tận cửa sổ, đồ đạc hư hỏng gần hết. Năm nay nghe dự báo mưa lớn, tôi lo lắm chứ, nhưng cũng yên tâm hơn vì chính quyền chuẩn bị từ sớm, có lực lượng đến tận nhà giúp kê đồ", ông Nguyễn Thiện Sinh (ở tổ 36, P.Hòa Khánh) chia sẻ trong lúc cùng lực lượng dân quân tự vệ nâng chiếc tủ lạnh lên kệ gỗ, đề phòng ngập nước.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Sinh lo lắng trước cơn bão số 12 sắp đổ bộ kèm theo mưa lớn

ẢNH: HUY ĐẠT

Cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Trí (hàng xóm của ông Sinh) vừa buộc chặt cửa sau vừa hướng ánh mắt ra con kênh đã "no" nước. "Tôi chỉ mong đợt này mưa vừa phải thôi, để không ai phải chứng kiến cảnh nước cuốn trôi đồ như năm 2022 nữa. Mấy ngày qua, bộ đội, công an về tận nhà vận động di dời, tôi cũng bớt lo. Mưa lũ có lớn thì mình cũng đã sẵn sàng", ông Trí nói.

Giữa khung cảnh ẩm ướt, người dân ở "rốn lũ" Mẹ Suốt khóa cửa, chuẩn bị những túi đồ, họ sẵn sàng hướng về các điểm sơ tán. "Giờ kê cao đồ đạc xong chờ đi qua nhà hàng xóm trú ẩn. Chúng tôi chỉ mong trời thương, mưa nhẹ thôi để dân đỡ khổ. Mấy năm rồi mà cứ nghe nói 'bão về' là lòng thắt lại, lo lắng lắm", ông Sinh nói.

- Ảnh 2.

Người dân theo chân lực lượng chức năng để đến nơi an toàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Những bước chân người lớn lội qua con hẻm ngập nước, dẫn theo những đứa trẻ rời khỏi "rốn lũ" Mẹ Suốt trong ánh chiều xám xịt. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi lo lắng, sợ rằng trận mưa lớn sắp tới sẽ cuốn trôi bao tài sản mà họ đã chắt chiu suốt mấy năm qua.

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Trí cột chiếc vali chứa đồ dùng lên chiếc xe máy rồi cùng vợ con đến nơi sơ tán do chính quyền bố trí

ẢNH: HUY ĐẠT

