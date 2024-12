Người dân Mê Linh đổ xô đi sửa xe miễn phí

Hai ngày cuối tuần 14 và 15.12 vừa qua, lễ hội bảo dưỡng xe máy kết hợp hoạt động giải trí IRCtire Motorbike Care Festival đã diễn ra tại Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza (đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân. Bà con được sửa xe miễn phí và thưởng thức đêm nhạc ấn tượng.

Người Mê Linh được sửa xe miễn phí ẢNH: MINH VIỆT

Chăm sóc và bảo dưỡng xe máy tỉ mỉ, chỉn chu

Hoạt động kiểm tra, sửa chữa xe máy miễn phí diễn ra từ lúc 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều trong cả hai ngày sự kiện. Để đảm bảo khu vực sửa xe rộng rãi, đủ diện tích cho khoảng hơn 1.000 lượt xe đăng ký bảo dưỡng, ban tổ chức lễ hội đã bố trí một khu vực rộng lên tới 10.000 m2. Ngoài khu vực chờ rộng rãi, IRCtire Motorbike Care Festival sắp xếp 15 line sửa xe hoạt động liên tục với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và giàu kinh nghiệm.

Trong cả 2 ngày diễn ra lễ hội, hơn 1.300 chiếc xe máy đã được chăm sóc cẩn thận và chỉn chu qua 9 bước kiểm tra và sửa chữa an toàn như kiểm tra lốp, má phanh, ắc quy - hệ thống sạc, vệ sinh bugi, siết ốc trục động cơ… Sau đó là một số dịch vụ cần thiết bao gồm thay dầu máy, rửa xe, tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Xe được bảo dưỡng, sửa chữa kỹ lưỡng, tất cả đều miễn phí ẢNH: MINH VIỆT

Người dân đổ xô tới ngày hội bảo dưỡng, sửa xe máy miễn phí ẢNH: MINH VIỆT

Các hoạt động khác như cắt tóc miễn phí tại ngày hội ẢNH: MINH VIỆT

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực khi không chỉ đáp ứng nhu cầu sửa chữa xe rất lớn mỗi dịp cuối năm, mà còn tạo điều kiện giúp nhiều công nhân viên, bà con có hoàn cảnh khó khăn cũng được sửa sang, chăm sóc xe, đảm bảo an toàn di chuyển trong cuộc sống mưu sinh thường ngày, chuẩn bị đón tết.

Bên cạnh hoạt động bảo dưỡng xe, đúng với tính chất của một lễ hội, IRCtire Motorbike Care Festival còn có thêm các khu vực vui chơi giải trí khác như ăn uống, cắt tóc miễn phí, mini-game trải nghiệm lốp xe từ nhãn hàng tài trợ IRCtire.

Đêm ca nhạc bùng nổ cảm xúc thu hút hơn 3.000 người

Không chỉ được sửa xe, bảo dưỡng xe máy, người dân Mê Linh còn được thưởng thức sân khấu ca nhạc diễn ra vào đêm 14.12 với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Hải, Vũ Thảo My, Minh Châu hay ca sĩ - diễn viên Quang Anh (phim Về nhà đi con).

Đêm nhạc bùng cháy IRCtire Motorbike Care Festival với những nghệ sĩ nổi tiếng có hàng ngàn khán giả ẢNH: MINH VIỆT

Hàng ngàn khán giả cháy hết mình trong những giai điệu quen thuộc của loạt ca khúc hit như "Fly me to the moon", "See Tình", Mashup "Tìm lại bầu trời" - "Chiếc khăn gió ấm", không khí bùng cháy đã xua tan giá lạnh tại Hà Nội. Đặc biệt còn có phần biểu diễn của Vũ Thảo My - một giọng ca trẻ sáng giá đang thu hút sự chú ý qua các chương trình hot như Bài hát của chúng ta (Our Song), Anh Trai Say Hi.

Xuất hiện cuối cùng và cũng là người được đón đợi nhiều nhất - "Bố Gấu" Hoàng Hải, anh mở màn phần biểu diễn với tiết mục song ca "Thiên đường gọi tên" cùng Vũ Thảo My. Tiếp sau đó là một loạt bài hát khiến sân khấu bùng cháy "Nhắn gió mây rằng anh yêu em", "Lời tỏ tình dễ thương", "Nơi pháo hoa rực rỡ", "Hoang mang"... Tất cả đã biến IRCtire Motorbike Care Festival đã thật sự biến lễ hội này trở thành một khoảnh khắc khó quên.