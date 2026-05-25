Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Người dân Nhà Bè bị dính nước đục, vàng sẽ được khấu trừ tiền nước

Hà Mai - Đình Sơn
25/05/2026 14:40 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước", Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã chỉ đạo Công ty CP Cấp nước Nhà Bè (CNNB) là đơn vị phục vụ cấp nước trên địa bàn xã Nhà Bè, khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết cho khách hàng.

Trong bài Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước, Báo Thanh Niên đã ghi nhận phản ánh của nhiều hộ dân khu Nam về tình trạng thường xuyên bị cắt nước đột ngột, nước đục ngầu, màu vàng bất thường, ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt hàng ngày.

Người dân Nhà Bè bị dính nước đục, vàng sẽ được khấu trừ tiền nước - Ảnh 1.

Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20.5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè

ẢNH: Đ.S

Trong công văn phúc đáp, SAWACO cho biết, khu vực TP.HCM nói chung và địa bàn khu Nam nói riêng đang vào thời điểm các tháng mùa khô, nhu cầu dùng nước tăng cao, cục bộ tại một số vị trí cuối nguồn trên mạng lưới cấp nước có xảy ra hiện tượng nước yếu. 

Nhằm đảm bảo nước cung cấp cho nhân dân trên trục đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, CNNB đã phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch thực hiện mở thông tuyến ống DN500 trên trục đường Lê Văn Lương đoạn nối từ phường Tân Hưng sang xã Nhà Bè nhằm tăng thêm nguồn nước cung cấp cho khu vực, đặc biệt là các khu vực cuối nguồn. 

Công tác mở thông tuyến được các bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện súc xả sạch trước khi đưa tuyến ống vào sử dụng. Tuy nhiên, do quy mô tuyến ống cấp II, áp lực nước súc xả lớn (vào ban đêm) nên không tránh khỏi tình trạng nước có màu cục bộ ở một số khu vực. Mặt khác, khi thực hiện súc xả, lưu lượng chuyển tải trên mạng lưới bị giảm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho khách hàng. 

Theo SAWACO, tính đến sáng nay (25.5), CNNB đã hoàn tất công tác súc xả và đưa nước vào sử dụng, phục vụ người dân. Việc cung cấp nước cho người dân trên trục đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè đã trở lại thường nhật như trước đây, áp lực, lưu lượng nước cung cấp được cải thiện tăng hơn trước. 

Phía đơn vị cung cấp nước gửi lời xin lỗi tới các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời nêu rõ: "Đối với các trường hợp nước có màu cục bộ ở nhà khách hàng, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè theo dõi, cử nhân sự thường trực xử lý súc xả cho khách hàng, đồng thời sẽ tính toán khấu trừ lượng nước bị ảnh hưởng đục trong kỳ hóa đơn kế tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng".


Tin liên quan

Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước

Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước

Từ tháng 4 đến nay, khi TP.HCM chính thức bước vào mùa nóng khô với liên tiếp những cơn nắng nóng kỷ lục thì cũng là lúc hàng ngàn hộ dân tại xã Nhà Bè bước vào giai đoạn khốn khổ vì liên tục bị cắt nước.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Bè XÃ NHÀ BÈ cúp nước Cắt nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận