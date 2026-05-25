Người dân Nhà Bè bị dính nước đục, vàng sẽ được khấu trừ tiền nước

Trong bài Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước, Báo Thanh Niên đã ghi nhận phản ánh của nhiều hộ dân khu Nam về tình trạng thường xuyên bị cắt nước đột ngột, nước đục ngầu, màu vàng bất thường, ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt hàng ngày.

Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20.5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè ẢNH: Đ.S

Trong công văn phúc đáp, SAWACO cho biết, khu vực TP.HCM nói chung và địa bàn khu Nam nói riêng đang vào thời điểm các tháng mùa khô, nhu cầu dùng nước tăng cao, cục bộ tại một số vị trí cuối nguồn trên mạng lưới cấp nước có xảy ra hiện tượng nước yếu.

Nhằm đảm bảo nước cung cấp cho nhân dân trên trục đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, CNNB đã phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch thực hiện mở thông tuyến ống DN500 trên trục đường Lê Văn Lương đoạn nối từ phường Tân Hưng sang xã Nhà Bè nhằm tăng thêm nguồn nước cung cấp cho khu vực, đặc biệt là các khu vực cuối nguồn.

Công tác mở thông tuyến được các bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện súc xả sạch trước khi đưa tuyến ống vào sử dụng. Tuy nhiên, do quy mô tuyến ống cấp II, áp lực nước súc xả lớn (vào ban đêm) nên không tránh khỏi tình trạng nước có màu cục bộ ở một số khu vực. Mặt khác, khi thực hiện súc xả, lưu lượng chuyển tải trên mạng lưới bị giảm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho khách hàng.

Theo SAWACO, tính đến sáng nay (25.5), CNNB đã hoàn tất công tác súc xả và đưa nước vào sử dụng, phục vụ người dân. Việc cung cấp nước cho người dân trên trục đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè đã trở lại thường nhật như trước đây, áp lực, lưu lượng nước cung cấp được cải thiện tăng hơn trước.

Phía đơn vị cung cấp nước gửi lời xin lỗi tới các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời nêu rõ: "Đối với các trường hợp nước có màu cục bộ ở nhà khách hàng, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè theo dõi, cử nhân sự thường trực xử lý súc xả cho khách hàng, đồng thời sẽ tính toán khấu trừ lượng nước bị ảnh hưởng đục trong kỳ hóa đơn kế tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng".



