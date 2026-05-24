Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước, đơn vị cấp nước nói gì?

Nhu cầu tăng vọt, cuối nguồn "chịu trận"

Sau khi ghi nhận ý kiến của các hộ dân về tình trạng bị cắt nước đột ngột, nước đục ngầu, màu vàng bất thường, một lãnh đạo xã Nhà Bè, TP.HCM cho hay đã phản ánh đến đơn vị cấp nước và được biết do mùa nắng nhu cầu dùng nước tăng cao vào giờ cao điểm, xã Nhà Bè là cuối nguồn nên vào giờ cao điểm áp lực nước rất thấp.

Do đó, Công ty Cấp nước Nhà Bè đang xả sạch tuyến ống 500 cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình trên địa bàn xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước để tăng áp nhưng nước chưa đủ chuẩn để hoà mạng.

Lý giải rõ hơn, theo SAWACO, ngày 20.5, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè (CNNB) đã có văn bản gửi UBND xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước, thông báo về đợt gián đoạn và suy giảm áp lực nước diện rộng tại khu vực này.

Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20.5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè ẢNH: Đ.S

CNNB lý giải nguyên nhân xuất phát từ việc đơn vị phải phối hợp cùng Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch thực hiện công tác bảo dưỡng nghiêm ngặt đường ống cấp nước tuyến đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Bình.

Công tác bảo dưỡng diễn ra xuyên đêm từ 22 - 5 giờ các ngày từ 20 - 23.5. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm các tuyến đường Lê Văn Lương (đoạn từ cầu Rạch Đỉa đến cầu Rạch Tôm), đường Đào Sư Tích, đường Nguyễn Bình thuộc địa bàn hai xã Nhà Bè và Hiệp Phước.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật định kỳ, còn nguyên nhân khách quan khác khiến tình trạng thiếu hụt nước trầm trọng hơn trong những ngày qua là yếu tố thời tiết và vị trí địa lý.

Cụ thể, do thời điểm hiện tại đang là cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của toàn vùng tăng vọt vào các khung giờ cao điểm. Trong khi đó, khu vực xã Nhơn Đức và các vùng lân cận lại nằm ở vị trí "cuối nguồn" của trục truyền dẫn. Sự kết hợp giữa áp lực tiêu thụ cực lớn từ đầu nguồn và vị trí địa lý bất lợi khiến áp lực nước đổ về đây bị kéo sụt xuống mức rất thấp vào các khung giờ người dân cần sử dụng nhiều nhất.

Từ đêm nay, nước sạch sẽ đầy đủ

Để khắc phục sự cố và bù đắp áp lực nước cho khu vực hạ nguồn, phía Công ty CP Cấp nước Nhà Bè cho biết đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật đồng bộ. Đến đêm 23.5, đơn vị này đã tiến hành xả sạch tuyến ống D500 tại khu vực cầu Long Kiểng nhằm tăng áp lực dòng chảy.

Tuy nhiên, do quy trình nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh, nguồn nước sau khi xả phải chờ kiểm định đạt đủ chuẩn chất lượng mới được chính thức hòa mạng để cung cấp cho các hộ dân. Dự kiến toàn bộ công tác này sẽ hoàn thiện vào đêm nay (24.5), đủ điều kiện cung cấp nước sạch cho người dân.

CNNB tiến hành xả sạch tuyến ống D500 tại khu vực cầu Long Kiểng nhằm tăng áp lực dòng chảy, dự kiến tới đêm nay sẽ hoàn tất ẢNH: SAWACO

Về lâu dài, đại diện đơn vị cấp nước khẳng định sau khi công tác đồng bộ hóa và nâng cấp đường ống D500 cầu Long Kiểng hoàn thành, năng lực truyền tải và điều tiết áp lực nước sẽ được cải thiện căn bản. Biện pháp này kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán "hụt hơi" ở cuối nguồn, đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định, liên tục và chất lượng cho toàn bộ mạng lưới dân cư thuộc khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè (cũ).

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, sau khi quá trình hòa mạng hoàn tất, tại một số khu vực có thể xảy ra hiện tượng nước đục cục bộ do xáo trộn dòng chảy trong ống, người dân có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 1900 1210 để được hỗ trợ xử lý súc xả kịp thời.