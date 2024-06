Người đàn ông bị suy thận cấp do nắng nóng

Ngày 14.6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho người đàn ông bị mất nước, do làm việc dưới trời nắng nóng dẫn đến biến chứng nguy hiểm như rối loạn điện giải, suy thận cấp…



Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nhập viện do suy thận vì nắng nóng Đ.X

Cách đây ít ngày, bệnh nhân L.V.T (46 tuổi, trú tại H.Bắc Yên, Sơn La) làm nghề xây dựng, lao động thời gian dài ngoài trời nắng nóng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng co rút các cơ toàn thân, đặc biệt vùng bắp chân, huyết áp tăng.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm máu cô đặc, tăng men gan, suy thận cấp.

Các bác sĩ Khoa Thận, lọc máu (Bệnh viện Bãi Cháy) đã chỉ định điều trị truyền dịch, bù nước và điện giải. Qua 3 ngày điều trị tích cực, chức năng thận của bệnh nhân đã ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.

Bác sĩ Lương Minh Tuyến, Phó trưởng Khoa Thận, lọc máu (Bệnh viện Bãi Cháy), cho biết trong thời tiết nắng nóng vừa qua, có nhiều người nhập viện do bị suy thận. Nguyên nhân là do người bệnh có thể bị mất nước, rối loạn điện giải với biểu hiện triệu chứng như nhức đầu, mệt mỏi, lả người, ù tai, hoa mắt, tụt huyết áp, buồn nôn, tim đập nhanh và mạnh, chuột rút, tay chân co quắp, co giật… Nguy hiểm hơn là biến chứng suy thận cấp, sốc nhiệt, hôn mê và có thể tử vong.

Bác sĩ Tuyến cũng lưu ý những trường hợp bệnh nhân nhập viện do nắng nóng ở mức độ nhẹ có thể được điều trị tại khoa thường, bù nước và điện giải, tránh suy thận cấp. Bệnh nhân nặng bị sốc nhiệt có thể phải lọc máu, điều trị hồi sức tích cực.

Tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả hoặc uống nước ép trái cây để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Nếu sử dụng điều hòa nên để nhiệt độ từ 28 - 29 độ C và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà bật điều hòa ra ngoài trời nắng nóng, hoặc ngược lại.