Người đàn ông bị trường hợp hiếm gặp sau khi uống rượu

Ông C. được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) trong tình trạng xây xẩm mặt mày, chóng mặt sau khi uống rượu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dương vật người bệnh bị cương cứng, đau khi đi tiểu, kèm bệnh lý suy thận cấp. Bệnh nhân sau đó được chuyển qua khoa Ngoại tiết niệu để theo dõi.

Tại đây, sau khi thực hiện các cận lâm sàng (xét nghiệm, siêu âm dương vật), ông C. được chẩn đoán bị cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu, kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh tăng trở kháng động mạch thể hang hai bên, tĩnh mạch lưng sâu dương vật xẹp ở 1/2 trên và gốc dương vật, giãn đoạn 1/2 dưới đến gốc dương vật. Bệnh nhân được điều trị bằng cách chọc hút máu thể hang dương vật hai bên, tiêm phenyleprine. Trong quá trình thực hiện, ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu đã chọc hút máu thể hang hai bên, lấy hết máu đỏ bầm bơm rửa với NaCl 0,9% tới khi máu đỏ tươi chảy ra.

Sau khi thực hiện thủ thuật, dương vật bệnh nhân giảm cương dần, không đau. Bệnh nhân được theo dõi và sử dụng các thuốc an thần, ổn định thần kinh và tình trạng dương vật của người bệnh đã trở lại bình thường, không còn cương cứng, chức năng cương của dương vật được bảo tồn.

Sau 10 ngày được theo dõi điều trị vấn đề ngộ độc rượu và cương đau dương vật kéo dài, ông C. xuất viện.

Bác sĩ thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân ẢNH: BSCC

Ngày 29.8, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đây là một trường hợp hiếm gặp, tỷ lệ 0,3 - 1/100.000 ca. Ở trường hợp này, bệnh nhân C. trước đó bị ngộ độc rượu Metanol kèm theo tình trạng nghiện rượu kéo dài. Đó là yếu tố ảnh hưởng khiến bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài.

Cương đau dương vật kéo dài là tình trạng cương cứng dương vật kéo dài dai dẳng trên 4 giờ mà không liên quan đến các yếu tố kích thích tình dục.

Nguyên nhân có thể do chấn thương dương vật, chấn thương vùng chậu, các bệnh lý huyết học (như bệnh hồng cầu hình liềm, thalassemia...), nhiễm khuẩn, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh hay do các khối u di căn. Ngoài ra, còn gặp ở những bệnh nhân hút thuốc lá nhiều, sử dụng các chất kích thích, uống nhiều rượu bia như trường hợp bệnh nhân C. là một ví dụ.

Qua đó, bác sĩ Bình cũng khuyến cáo nam giới cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường ở dương vật. Trong trường hợp dương vật cương kéo dài trên 4 giờ mà không xìu thì người bệnh cần đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cấp cứu. Đồng thời, nam giới nên thận trọng khi sử dụng rượu, nhất là những loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ gây ngộ độc rượu dẫn đến những hệ lụy sức khỏe.