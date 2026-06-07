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Thời sự

Người đàn ông Cà Mau nghi phóng hỏa tiệm giặt sấy rồi bị bỏng nặng

Gia Bách - Trần Thanh Phong
07/06/2026 19:50 GMT+7

Một người đàn ông ở phường Bạc Liêu, Cà Mau nghi cầm xăng tưới vào tiệm giặt sấy sau đó phóng hỏa dẫn tới bị bỏng nặng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 7.6, một lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một tiệm giặt sấy làm một người đàn ông bị bỏng nặng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7.6, Sơn Hoàng Huy (31 tuổi, ngụ đường Võ Thị Sáu, khóm 14, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đem theo một chai nhựa đi vào tiệm giặt sấy Kimbeley ở đường Lê Duẩn, khóm 3, phường Bạc Liêu do anh L.V.Đ làm chủ.

Thời điểm này, anh Đ. không có mặt tại tiệm giặt sấy mà chỉ có 3 nhân viên nữ.

Lúc này, Huy bất ngờ dùng xăng hất vào tiệm giặt đồ. Thấy vậy, 3 nhân viên trong tiệm giặt sấy vội vàng chạy ra ngoài. Ngay sau đó, tiệm giặt sấy bốc cháy. Các nhân viên liền trình báo vụ việc đến lực lượng PCCC Công an tỉnh Cà Mau.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời, cứu được Sơn Hoàng Huy và đưa người này vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Đám cháy sau đó đã được dập tắt, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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