Sức khỏe

Người đàn ông đột quỵ trên sân bóng, may mắn gặp bác sĩ bế con ngang qua

Khánh Hoan
18/03/2026 18:05 GMT+7

Một người đàn ông 64 tuổi ở Nghệ An đang chơi bóng chuyền thì bất ngờ bị đột quỵ, ngã đổ xuống sân, hôn mê. Rất may vào thời điểm đó, có một bác sĩ bế con đi ngang qua kịp thời cứu giúp nạn nhân.

Ngày 18.3, mạng xã hội lan truyền đoạn video do camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở Nghệ An đang chơi bóng chuyền cùng nhiều người khác thì bất ngờ bị đột quỵ ngã đổ xuống sân. Vào thời điểm đó, có 2 bác sĩ đi ngang qua và đã kịp thời đến sơ cứu, trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Biên đang hô hấp, ép tim sơ cứu nạn nhân

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 17.3 tại P.Vinh Hưng, Nghệ An. Vào thời điểm người đàn ông bị đột quỵ, bác sĩ Trần Văn Biên, công tác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đang bế con nhỏ đi ngang qua. 

Phát hiện sự việc, bác sĩ Biên đã lập tức chạy đến hiện trường để hỗ trợ cấp cứu. Thời điểm đó, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, vì vậy bác sĩ Biên tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Khi bác sĩ Biên đang sơ cứu nạn nhân, thì rất may có thêm bác sĩ Nguyễn Cao Việt (32 tuổi, Bệnh viện Đa khoa Vinh) trên đường đi làm về, phát hiện sự việc cũng chạy đến phối hợp hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. 

Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu

Nhờ sơ cứu kịp thời và có chuyên môn của 2 bác sĩ này, bệnh nhân dần có lại mạch và nhịp thở. Sau đó, người này được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc tích cực.

CSGT hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi vượt cao tốc đi cấp cứu

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa bé trai 12 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

