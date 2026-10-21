Người đàn ông Hàn Quốc 52 tuổi đến Việt Nam học thạc sĩ

Ông Choi Chang Young tham dự lễ chào mừng năm học 2026-2027 và đón tân sinh viên năm 2026 của Trường ĐH Mở TP.HCM sáng nay ảnh: m.c

Sáng nay (21.10), Trường ĐH Mở TP.HCM tổ chức lễ chào mừng năm học 2026-2027 và đón tân sinh viên năm 2026.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026, trường có hơn 200.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng hơn 110% so với năm 2025. Kết quả, có hơn 6.800 thí sinh trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng 17 tân sinh viên quốc tế đến từ 6 quốc gia gồm: Nga, Lào, Campuchia, Myanmar, Turkmenistan, Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong số những người học quốc tế năm 2026, ông Choi Chang Young (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là một gương mặt đáng chú ý khi lựa chọn tiếp tục hành trình học tập chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường.

Ông Choi Chang Young hiện đã có 2 bằng cử nhân tại Hàn Quốc và hoàn thành một số khóa học ngắn hạn, tiêu biểu là chương trình cao cấp về tiếp thị thể thao (Sports Marketing) tại ĐH Sogang. Ông từng giữ vai trò lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thể thao và từng có thời gian làm việc tại Tập đoàn Samsung. Hiện ông là Phó chủ tịch Chi hội Thể thao Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó giám đốc doanh nghiệp chuyên về giáo dục Việt-Hàn, Phó chủ tịch Hiệp hội Hội tụ bất động sản và phát triển đô thị tại Hàn Quốc...

Ông Choi Chang Young trong lớp học tiếng Việt tại trường ảnh: m.c

Ông Choi Chang Young đã có hơn 6 năm sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Ông tin rằng những trải nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc, khởi nghiệp và công tác tại các tập đoàn lớn sẽ là nền tảng quan trọng giúp ông tiếp cận kiến thức quản trị kinh doanh một cách sâu sắc và thực tiễn hơn.

Gửi gắm thông điệp đến các tân sinh viên và học viên, ông Choi Chang Young nhấn mạnh học tập là hành trình kéo dài suốt cuộc đời, không bị giới hạn bởi tuổi tác hay bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống. Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội mới, ông kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ chủ động nắm bắt nhịp phát triển của đất nước, không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Trước khi theo học chính thức chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, ông Choi Chang Young đang tham gia chương trình học tiếng Việt kéo dài 1 năm. Trong buổi lễ, ông được trao học bổng 100% học phí, học bổng tiếng Việt dành cho người học nước ngoài.

Không dừng lại ở mục tiêu hoàn thành chương trình thạc sĩ, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐH Mở TP.HCM.