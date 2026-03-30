Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông kể lại khoảnh khắc lao xuống biển cứu 2 trẻ nhỏ đuối nước

Huy Đạt
30/03/2026 16:39 GMT+7

Nghe tiếng tri hô ở bãi biển Nam Ô, người đàn ông lập tức lao ra biển, bơi gần 60 m để cứu 2 trẻ nhỏ bị đuối nước. Hành động dũng cảm này kịp thời giành lại sự sống cho các nạn nhân.

Trưa 30.3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), đã đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang (57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân) vì hành động dũng cảm cứu 2 trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Ông Lê Công Quang kể lại khoảnh khắc khi ông lao xuống biển Nam Ô cứu 2 trẻ nhỏ trong tình huống nguy cấp

ẢNH: Đ.X

Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo phường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống nguy cấp. Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 29.3, sau khi tắm biển xong và lên bờ, ông Quang nghe cháu ngoại tri hô có 2 trẻ gặp nạn ngoài biển. Quan sát thấy các cháu bị sóng cuốn ra xa gần 60 m, ông lập tức lao xuống ứng cứu.

Với kinh nghiệm và khả năng bơi lội, ông Quang đã cứu được 2 cháu bé ở biển Nam Ô

ẢNH: Đ.X

“Lúc đó tôi cũng hoảng nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì”, ông Quang kể.

Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông Quang đã nhanh chóng tiếp cận, lần lượt đưa cả 2 cháu vào bờ an toàn.

Sau khi đưa được các cháu lên bờ, ông tiếp tục hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Khi xe đến, ông cùng đi theo đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Các nạn nhân được xác định là N.X.P (6 tuổi) và T.A (4 tuổi), cùng trú tại khu chung cư gần khu vực bãi biển Nam Ô.

Lãnh đạo phường Hải Vân biểu dương ông Lê Công Quang sau khi cứu 2 trẻ nhỏ khỏi đuối nước

ẢNH: Đ.X

Theo chị N.N.H.T (mẹ cháu P.), khoảng 11 giờ cùng ngày (29.3), gia đình không thấy cháu P. nên tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều, chị nhận được tin 2 cháu đạp xe ra bãi biển chơi và bị đuối nước, đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe cháu P. đã dần hồi tỉnh nhưng vẫn còn hoảng loạn, trong khi cháu A. bị nặng hơn và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

“Gia đình vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu 2 cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra”, chị T. xúc động nói.

2 nữ sinh lớp 9 tử vong vì đuối nước ở Đà Nẵng

Trong lúc một nhóm học sinh rủ nhau xuống suối vui chơi, hai nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng không may trượt chân rơi vào vùng nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận