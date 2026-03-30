Người đàn ông kể lại khoảnh khắc lao xuống biển cứu 2 trẻ nhỏ đuối nước

Trưa 30.3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), đã đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang (57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân) vì hành động dũng cảm cứu 2 trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Ông Lê Công Quang kể lại khoảnh khắc khi ông lao xuống biển Nam Ô cứu 2 trẻ nhỏ trong tình huống nguy cấp ẢNH: Đ.X

Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo phường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống nguy cấp. Theo lãnh đạo UBND phường Hải Vân, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 29.3, sau khi tắm biển xong và lên bờ, ông Quang nghe cháu ngoại tri hô có 2 trẻ gặp nạn ngoài biển. Quan sát thấy các cháu bị sóng cuốn ra xa gần 60 m, ông lập tức lao xuống ứng cứu.

Với kinh nghiệm và khả năng bơi lội, ông Quang đã cứu được 2 cháu bé ở biển Nam Ô ẢNH: Đ.X

“Lúc đó tôi cũng hoảng nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì”, ông Quang kể.

Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông Quang đã nhanh chóng tiếp cận, lần lượt đưa cả 2 cháu vào bờ an toàn.

Sau khi đưa được các cháu lên bờ, ông tiếp tục hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Khi xe đến, ông cùng đi theo đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Các nạn nhân được xác định là N.X.P (6 tuổi) và T.A (4 tuổi), cùng trú tại khu chung cư gần khu vực bãi biển Nam Ô.

Lãnh đạo phường Hải Vân biểu dương ông Lê Công Quang sau khi cứu 2 trẻ nhỏ khỏi đuối nước ẢNH: Đ.X

Theo chị N.N.H.T (mẹ cháu P.), khoảng 11 giờ cùng ngày (29.3), gia đình không thấy cháu P. nên tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều, chị nhận được tin 2 cháu đạp xe ra bãi biển chơi và bị đuối nước, đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe cháu P. đã dần hồi tỉnh nhưng vẫn còn hoảng loạn, trong khi cháu A. bị nặng hơn và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

“Gia đình vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu 2 cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra”, chị T. xúc động nói.