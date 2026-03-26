2 nữ sinh lớp 9 tử vong vì đuối nước ở Đà Nẵng

Chiều tối 26.3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày (26.3), nhóm 11 học sinh lớp 9 của Trường THCS Võ Thị Sáu rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông (xã Tiên Phước).

Hiện trường nơi 2 nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong ẢNH: C.X

Khi đến khu vực Trảy, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi và lội nước. Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên bờ đá), bất ngờ 3 em gồm B.N, T.T.H.V và B.T.M.K bị trượt chân rơi vào vùng nước sâu.

Các học sinh còn lại lập tức cố gắng nắm tay kéo các bạn lên và đã cứu được em B.N. Tuy nhiên, hai em T.T.H.V và B.T.M.K (cùng 15 tuổi, ở xã Tiên Phước) bị đuối nước.

Ngay sau đó, nhóm học sinh hoảng loạn chạy đi kêu cứu. Người dân gần khu vực đã nhanh chóng có mặt, đưa hai nạn nhân lên bờ và sơ cứu. Dù được hỗ trợ, nhưng cả hai em đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tiên Phước đã có mặt tại hiện trường làm các thủ tục để bàn giao thi thể hai nữ sinh cho gia đình an táng.