Tước danh hiệu CAND 2 công an liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Chiều 26.3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá Lê Quốc Việt (Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long - nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và đại úy Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao tống đạt các quyết định khởi tố đối với thượng tá Lê Quốc Việt ảnh: N.L

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã thi hành quyết định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh về hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung - người gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong.

Theo Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 giữa xe tải do Trung điều khiển và xe đạp do N.N.B.Tr điều khiển, khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Sau khi ông Nguyễn Văn Phúc (cha của nữ sinh N.N.B.Tr) chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử bằng cách dùng súng tự chế bắn Trung, rồi tự sát.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là tài xế Trung lái xe đã vượt ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong. Còn em Tr. đi xe đạp điện không chú ý quan sát, chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế xe tải

Theo Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thế nhưng, tại thời điểm giải quyết vụ việc, ông Lê Quốc Việt (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và ông Nguyễn Quốc Khanh (điều tra viên chính thụ lý) đã có hành vi không làm báo cáo đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà đề xuất quyết định không khởi tố vụ án, làm bỏ lọt hành vi phạm tội của Trung.

Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao nhận định hành vi của ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh thực hiện bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Phúc dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn trọng thương Trung và tự sát.

Đến ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án và ngày 26.6.2025, cơ quan này cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

Bên cạnh đó, sau khi bị bắn, Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bị mất trí mức độ trung bình và nhiều bệnh lý khác. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long lập biên bản giao bị can cho người thân quản lý, theo dõi, đưa đi điều trị bệnh.

Ngày 8.11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can Trung để chờ điều trị bệnh.












