Người đàn ông mua dầu DO từ tài xế xe tải, bán cho tàu cá kiếm lời

Ngày 20.4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Hải lập biên bản tạm giữ 1.200 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ do ông Dương Văn Minh (40 tuổi, ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) trữ trái phép.

Trong lúc tuần tra tại khu vực thôn Phước Thiện 1 (xã Bình Hải), Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cùng Đồn biên phòng Bình Hải phối hợp với Công an xã Bình Hải phát hiện tại nhà của ông Minh có 40 can nhựa chứa khoảng 1.200 lít chất lỏng màu vàng, nghi dầu DO.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận số chất lỏng trên là dầu DO được ông mua lại của một số tài xế xe tải hoạt động ở các địa phương lân cận rồi đưa về nhà trữ, nhằm bán cho tàu cá thu lời.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.