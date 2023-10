Người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao đuổi chém loạn xạ người dân rồi tự sát

Đến hơn 10 giờ ngày 16.10, Công an Q.3 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông cầm dao đuổi chém trọng thương nhiều người rồi tự sát vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, một người đàn ông không mặc quần áo, tay cầm dao xông vào quán cà phê ở đầu hẻm 108 đường Nguyễn Thiện Thuật (P.2, Q.3), đuổi chém người dân đang uống cà phê bên trong quán. Lúc này, người dân bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Người đàn ông sau đó tiếp tục cầm dao truy đuổi nhiều người chạy khắp con hẻm 108 rồi vòng ra giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật (Q.3).

Lúc này, Công an P.2, Công an P.3 và Công an Q.3 có mặt truy đuổi, người đàn ông tiếp tục chạy quanh khu chợ Bàn Cờ.

Tại đây, người đàn ông dùng dao chém loạn xạ vào một số người dân. Vụ việc làm ít nhất 2 người bị người đàn ông chém trọng thương. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu, vết thương hở. Trong đó, có một nạn nhân nam (khoảng 70 tuổi) trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân còn lại là nữ.

Sau khi gây án, người đàn ông này chạy ra đường Bàn Cờ (P.3, Q.3) rồi tự sát. Nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, nghi phạm đã tử vong. Đến trưa cùng ngày (16.10), Công an Q.3 có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.