Người đàn ông nhậu say, 3 lần leo cột điện cao thế 500 kV

Ngày 26.12, Công an xã Trung Nghĩa (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết, vừa mời ông Nguyễn Văn Năm (52 tuổi, ngụ ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm) lên làm việc, đồng thời buộc ông này ký cam kết không tái phạm hành động leo cột điện cao thế 500kV sau mỗi lần nhậu say.

Hình ảnh ông Năm trèo đến đỉnh trụ điện cao thế 500 kV NAM LONG

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24.12, người dân khu vực ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường và leo lên cột điện cao thế 500 kV nên đã gọi điện cho công an địa phương trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Trung Nghĩa nhanh chóng đến và thuyết phục người này leo xuống nhưng bất thành. Công an xã Trung Nghĩa đã gọi đến Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Long (PC07) nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, PC07 đã điều 2 chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường, bố trí lực lượng giải cứu người đàn ông trên, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh ông Năm đứng trên đỉnh trụ điện 500 kV khiến nhiều người "khiếp vía" NAM LONG

Sau khoảng 30 phút, dưới sự vận động, thuyết phục của gia đình và lực lượng công an, người đàn ông mới từ từ leo xuống an toàn.

Người nhà cho biết, trước đó, ông Năm 2 lần leo cột điện cao thế nhưng tầm thấp hơn và tự leo xuống, lúc leo cột điện là đã có sử dụng rượu bia.