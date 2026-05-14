Người đàn ông ở Vũng Tàu 'ẵm' 10 triệu đồng trong ngày sinh nhật từ Tiger Crystal

14/05/2026 19:00 GMT+7

Tiger Beer vừa tổ chức đêm trao giải cho hơn 40 khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình 'Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng' tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Không chỉ trao tặng hàng loạt giải thưởng giá trị, sự kiện còn trở thành điểm hẹn thú vị của những người cùng chung đam mê săn thưởng từ Tiger Crystal.

Mở lon đầu trúng 5 triệu, lon cuối chốt thêm 5 triệu trong ngày sinh nhật

Đêm trao giải của chương trình khuyến mại "Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng" vừa diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và cuồng nhiệt. Sự kiện đã trao tận tay 2 giải Nhất (lên đến 50 triệu đồng/giải), cùng 40 giải Nhì (trị giá 5 triệu đồng/giải) cho các khách hàng may mắn.

Đáng chú ý nhất tại đêm tiệc là câu chuyện trúng giải "độc nhất vô nhị" của nhóm bạn tổ chức sinh nhật anh Hiếu (ngụ tại phường Phước Thắng, TP.HCM). Thử vận may với chương trình của Tiger Crystal Coolpack 250ml, ai dè vừa khui ngay lon đầu tiên đã trúng 5 triệu đồng. Nhưng niềm vui bất ngờ chưa dừng lại ở đó, đến lon cuối cùng trên bàn, cả nhóm lại trúng thêm 5 triệu đồng nữa, chưa kể vô số giải 20 ngàn đồng đã bật trước đó trong suốt buổi tiệc.

Anh Hiếu (vị trí thứ 4 từ phải sang trái) trong đêm trao giải từ Tiger Crystal

"Quá là tuyệt vời! Chúng tôi không chần chừ, mở tiệc tưng bừng cho anh em ngay hôm đó. Nhóm tôi trước giờ vẫn dùng Tiger thôi, rất ngon và sảng khoái vô cùng", anh Hiếu hào hứng. Đặc biệt, anh Hiếu xem đây như món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà Tiger Beer đã bất ngờ mang đến đúng vào ngày đặc biệt của mình.

Chạm tay "lon vàng" 50 triệu mừng đến mức ai cũng tưởng có chuyện!

Một trong những câu chuyện khiến không khí tại sự kiện thêm rộn ràng hơn đến từ chị Lê Thị Mỹ Dung (ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM) - một trong những chủ nhân của giải thưởng "lon vàng Tiger" trị giá 50 triệu đồng. Kể lại khoảnh khắc may mắn chưa từng có, chị Dung bồi hồi chia sẻ: "Hôm đó, tôi và bạn bè tổ chức tiệc ở quán. Bật nắp đến khoảng lon thứ 20 thì tôi thấy có dòng chữ dài trên nắp tưởng thông tin sản phẩm, ai ngờ nhìn kỹ lại thấy trúng giải 50 triệu. Bất ngờ quá nên tôi phải hỏi những người bạn đến mấy lần mới tin mình trúng thật!".

Chị Lê Thị Mỹ Dung (ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM) lần đầu cầm trên tay "lon vàng Tiger"

"Lúc đó bạn bè ai cũng hào hứng chúc mừng đến nỗi mọi người xung quanh phải chạy đến xem vì tưởng có chuyện gì cơ!", chị Dung bật cười nhớ lại. Chia sẻ về lý do yêu thích Tiger Crystal Coolpack, chị cho biết bia mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng như hiện nay.

Ở nhà "nhâm nhi", giải thưởng cũng tự tìm đến

Không cần những buổi tiệc tùng hoành tráng, lộc vàng của Tiger Crystal Coolpack vẫn gõ cửa trong những khoảnh khắc giản dị nhất. Chị Hoàng Thị Dung (phường Phước Thắng, TP.HCM) chỉ mua đúng 3 lon về nhà nhâm nhi cho mát nhưng "trúng mánh" ngay 5 triệu đồng. "Tôi không nghĩ mình may mắn như vậy, lại còn trúng thêm mấy giải 20 ngàn. Đúng là uống vui mà trúng thật! Tôi dự tính mua thêm vài thùng nữa đến khi hết chương trình để thử vận may xem sao", chị vui vẻ nói.

Trong khi đó, không khí tại nhà chị Trần Thị Nhiên (phường Vũng Tàu, TP.HCM) cũng sôi động không kém. "Nhà chị có tiệc gia đình, uống được mấy thùng. Chị khui được 1 nắp 5 triệu, người nhà chị khui tiếp thùng khác lại trúng thêm 5 triệu nữa. Mỗi lần bật nắp là mỗi lần hồi hộp không biết có trúng không nhưng mà vui lắm, cảm giác rất khó diễn tả", chị Nhiên chia sẻ.

Chị Nhiên (thứ 2 từ phải sang trái) không giấu sự hào hứng khi cùng gia đình trúng hai giải Nhì 5 triệu liên tiếp

Nhiều khách hàng mừng rỡ khi được trao tận tay những phần thưởng độc đáo từ Tiger Crystal

Cuộc đua "Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng" đang bước vào giai đoạn nước rút đầy kịch tính. Đến nay, chương trình ghi nhận 80 giải nhất Tiger vàng 50 triệu đồng, 1.222 giải nhì 5 triệu đồng cùng hàng triệu giải 20 ngàn đồng. Hãy nhanh tay bật nắp Tiger Crystal Coolpack ngay hôm nay, vì biết đâu, bạn sẽ là những người cuối cùng may mắn sở hữu những giải thưởng giá trị từ Tiger Crystal Coolpack 250ml.

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

Tham khảo thông tin thêm TẠI ĐÂY.

