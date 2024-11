Người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong vì tai nạn giao thông

Đến 12 giờ ngày 28.11, Công an H.Đức Hòa cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Long An đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên tỉnh lộ 824 khiến một người mang quốc tịch nước ngoài tử vong. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến tỉnh lộ 824 ùn ứ, kẹt xe nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, xe tải biển số 51D - 927.33 chạy trên tỉnh lộ 824, hướng từ Long An đi TP.HCM. Khi xe tải vừa di chuyển qua vòng xoay Hoàng Gia (cụm công nghiệp Hoàng Gia thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 59E2 - 058.91 do người đàn ông ngoài 50 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, kẹt xe nhiều giờ.

Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng đã điều tiết, phân luồng giao thông hướng dẫn các phương tiện như ô tô, xe tải, container... di chuyển trên tỉnh lộ 824 hướng về TP.HCM trộn làn với các phương tiện ở chiều đường của hướng ngược lại để di chuyển, giảm áp lực giao thông.

Để giảm áp lực giao thông, kẹt xe trên tỉnh lộ 824 lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện di chuyển trộn làn với nhau ẢNH: TRẦN KHA

Theo các đồng nghiệp của người đàn ông tử vong cho biết, người này làm quản lý cho một công ty tem nhãn ở Long An. Sáng cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy đến chỗ làm thì xảy ra tai nạn.

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, các phương tiện liên quan trong vụ tai nạn được xe cứu hộ di dời ra khỏi hiện trường, giao thông trên tỉnh lộ 824 bắt đầu ổn định trở lại.