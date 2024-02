Người đàn ông say rượu bị mù 1 mắt vì lý do không ngờ

Trường hợp hy hữu này được công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, đề cập đến một người đàn ông 44 tuổi (người Đài Loan, Trung Quốc, giấu tên), bị mù vĩnh viễn sau một đêm say rượu rồi ngủ úp mặt làm vỡ mạch máu trong nhãn cầu, gây xuất huyết và tụ máu.



Nạn nhân đến phòng cấp cứu ở thành phố Puzi, Đài Loan, sau 3 ngày bị mù và đau ở mắt trái, theo Daily Mail.

Khi bác sĩ khám, đồng tử bên trái của ông không còn cử động hay phản ứng với ánh sáng MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ông cho biết các triệu chứng bắt đầu sau khi ông say rượu, và do vốn mắc chứng mất ngủ, ông uống thuốc điều trị mất ngủ.

Sau đó ông đã mê man trong 3 tiếng và trong khi đó đã nằm úp mặt, đè lên mắt trái gây áp lực lên mắt.

Các chuyên gia viết trong báo cáo trường hợp này rằng bệnh nhân bị liệt cơ mắt, nghĩa là cơ mắt của ông bị liệt hoàn toàn. Mắt cũng lồi ra.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng áp lực lên mắt đã khiến các mạch máu dưới màng cứng nằm ngay dưới bề mặt trong suốt của mắt bị vỡ.

Điều này dẫn đến xuất huyết và các mô xung quanh mắt bị sưng lên. Bệnh nhân được chẩn đoán bị thiếu máu cục bộ thần kinh thị giác (ION) và mắc bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp.

ION xảy ra khi máu lưu thông đến dây thần kinh thị giác của mắt không đúng cách dẫn đến mất thị lực. Đây là dây thần kinh rất quan trọng mang tín hiệu từ mắt đến não và biến thành hình ảnh nhìn thấy được.

Mất thị lực do ION thường là vĩnh viễn vì dây thần kinh thị giác đã ngừng hoạt động và chết. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc tình trạng này thường vẫn còn một ít thị lực ngoại vi là tầm nhìn ở mép xung quanh mắt.

Người bệnh huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh tim và tiểu đường có nguy cơ cao phát triển tình trạng ION vì lưu thông máu đến mắt có thể giảm.

Trong khi đó, bệnh lý võng mạc là tình trạng khiến mạch máu võng mạc bị rò rỉ gây tụ máu dưới võng mạc - lớp ở phía sau mắt có chức năng thu ánh sáng và chuyển nó thành hình ảnh.

Các triệu chứng thường bao gồm các điểm mù và mờ ở tầm nhìn trung tâm, nhìn thấy các vật thể biến dạng và nhỏ hơn hoặc xa hơn thực tế.

Các chuyên gia viết: Trong lịch sử, tình trạng này được gọi là "bệnh võng mạc đêm thứ bảy" vì nó liên quan đến việc sử dụng rượu và các chất an thần".

Bệnh nhân được dùng steroid liều cao để giữ cho áp lực lên mắt không trở nên trầm trọng hơn.

Trong khi một số người đã lấy lại được thị lực thì sau 4 tháng, bệnh nhân này vẫn bị mù mắt trái, theo Daily Mail.