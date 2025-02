Người đàn ông trèo lên cabin phà, ngã xuống sông tử vong

Chiều 24.2, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng của đơn vị vừa tìm được thi thể người đàn ông bị đuối nước tử vong sau khi trèo cầu thang của phà để lên cabin.

Lực lượng cứu hộ lặn tìm thi thể nạn nhân ẢNH: NAM LONG

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, ông N.V.T (41 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) lên phà tại TT.Tam Bình đi qua sông Măng Thít.

Tuy nhiên, khi phà đang hoạt động và hành khách chờ đợi qua phà, bất ngờ ông T. leo lên cầu thang sắt của phà để lên cabin. Khi ông T. vừa leo lên một đoạn thì rơi xuống sông, mất tích.

Lúc này, do thủy triều dâng cao nên Công an TT.Tam Bình đã gọi đến lực lượng cứu nạn cứu hộ nhờ hỗ trợ.

Bến phà nơi xảy ra sự việc ẢNH: NAM LONG

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 2 xe chuyên dụng, cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) và Công an H.Tam Bình tìm kiếm người bị nạn.

Sau hơn 20 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông T. cách hiện trường khoảng 30 m.

Thông tin ban đầu, trước đó ông T. có sử dụng rượu bia rồi tự leo lên cầu thang dẫn đến sự việc. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình mai táng theo quy định.