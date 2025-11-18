Người đàn ông Úc 'nổi như cồn' sau khi đến Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ

Ông Harrigan cho biết mình tự tin hơn sau khi phẫu thuật nâng mặt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Theo trang News.com.au ngày 18.11, những đoạn video về ông Jason Harrigan khoe kết quả phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam khiến gương mặt thay đổi đáng kể đã "gây bão", tràn ngập các trang mạng xã hội tại Úc.

Các video được quay trong vòng 7 ngày của người đàn ông 57 tuổi làm nghề vận chuyển (shipper) cho hãng Coles và sống tại thành phố Gold Coast (bang Queensland, Úc) cho thấy gương mặt của ông ngay sau khi tiến hành hàng loạt ca giải phẫu thẩm mỹ tại Việt Nam.

Những video hầu như đều bắt đầu bằng câu "xin chào, tôi là Jason đến từ Úc". Trong mỗi đoạn phim trên TikTok, ông xuất hiện cạnh một bác sĩ khác nhau và hầu hết đều cho biết họ đã giúp ông có gương mặt mới.

Các đoạn video chia sẻ nhằm quảng bá cho một thẩm mỹ viện nơi ông Harrigan đã tiến hành phẫu thuật. Bản tin không nêu tên cơ sở này.

Những đoạn phim thu hút hàng chục triệu lượt xem, trong đó nhiều người bày tỏ sự lo lắng, bối rối trước những đoạn video liên tiếp.

"Tại sao Jason lại quay video với nhiều bác sĩ khác nhau như vậy? Cảm giác thật đáng ngờ", một phụ nữ thắc mắc.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi vừa thấy anh ấy cảm ơn một bác sĩ khác, mà ảnh trước phẫu thuật trong video đó trông khác hẳn", một người khác bình luận.

Ông Harrigan nói rằng bất chấp những hỗn loạn trên mạng, ông rất hạnh phúc với kết quả phẫu thuật. Shipper này chia sẻ rằng mình chọn phẫu thuật ở Việt Nam vì không thể kham nổi chi phí ở Úc. Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ.

Ở quê nhà, ông được báo giá 37.000 USD cho một ca phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt, trong khi cùng thủ tục đó ở Việt Nam chỉ khoảng 1.500 USD. Việc nâng trán tốn thêm 1.500 USD, còn nâng mí trên và mí dưới là 1.000 USD, theo Daily Mail.

"Tôi thực sự buồn về ngoại hình của mình, tôi không tự tin lắm, rồi tôi tình cờ xem TikTok của bác sĩ này và bắt đầu theo dõi. Cứ như vậy suốt nhiều tháng, tôi nghiên cứu và cuối cùng quyết định tiến hành vào tháng 8", ông kể.

Sau khi đặt vé máy bay và hạ cánh ở Hà Nội, ông Harrigan được tư vấn và chọn tỉnh táo trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài.

Ngay sau khi hạ cánh, nhóm bác sĩ đã loại bỏ gần 6,5 cm da thừa trên trán, loại bỏ da chùng và bọng mắt trên mí, đồng thời làm săn chắc cổ và khuôn mặt.

"Sau đó, họ bảo tôi làm một video TikTok, và tôi nói 'được, tại sao không, chẳng ai thấy mình đâu'. Không ngờ ngay sau đó, mọi người gửi cho tôi ảnh chụp màn hình hỏi tôi có ở Việt Nam không, và các video đó đã đạt hàng triệu lượt xem", ông kể.

Trong tuần tiếp theo, ông Harrigan đến phòng khám nhiều lần mỗi ngày để các bác sĩ kiểm tra, mỗi người thực hiện một thủ thuật khác nhau trên khuôn mặt anh. Và mỗi lần đến, các bác sĩ lại yêu cầu quay thêm video.

"Tôi giải thích với bác sĩ rằng lý do tôi muốn làm phẫu thuật nâng mặt là vì tôi đã không chụp ảnh cùng gia đình suốt 20 năm. Ca phẫu thuật này là dành cho tôi, và sự thay đổi về sự tự tin của tôi thật khó tin", ông chia sẻ.

Giờ đây, sau 3 tháng, ông rất hài lòng với kết quả. "Mấy hôm trước, tôi gọi video với mẹ, và bà nói: 'Trời ơi, khuôn mặt con đẹp quá'. Ban đầu trông hơi giả, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định hoàn toàn", ông kể.

Mạng xã hội cũng vui mừng với diện mạo mới của ông Harrigan. "Từ một ông bố 40 tuổi trở thành YouTuber 20 tuổi", một người bình luận.