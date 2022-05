Người đàn ông vô cớ đánh nhau với phụ nữ khi đi thang máy chung cư

2 đoạn clip dài hơn 2 phút do camera an ninh trong thang máy và hành lang chung cư Hateco Xuân Phương ghi lại cảnh người đàn ông khoảng 35 - 45 tuổi, vóc dáng to cao đã bất ngờ đẩy, đánh nhau với một phụ nữ khi cùng đi thang máy.

Theo hình ảnh trong clip do camera an ninh trong thang máy ghi lại, khi thang dừng, mở cửa thì người đàn ông có vóc dáng to cao, mặc áo xanh, đi cùng một bé gái chừng 4 tuổi, bất ngờ đẩy mạnh người phụ nữ đứng gần cửa để đi ra.

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người đi cùng thang máy chứng kiến đều tỏ ra ngỡ ngàng.

Sau đó, vụ việc tiếp tục được camera an ninh tại hành lang toà nhà ghi lại thể hiện người đàn ông và người phụ nữ lao vào đánh nhau. Người đàn ông đã rút một chiếc dép đang đi làm hung khí tấn công người phụ nữ...

Rất may, những người đi cùng thang máy đã kịp thời can ngăn nên không ai bị thương. Sau đó, người phụ nữ tiếp tục đi vào thang máy.

Đáng chú ý, một số cháu bé đi cùng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, đã có hàng nghìn lượt tương tác, bình luận thể hiện sự bức xúc trước hành động côn đồ của người đàn ông.





Không ít cư dân mạng bày tỏ thái độ phẫn nộ với hành vi thô thiển của người đàn ông. Một số tài khoản còn cho rằng hành vi của người này gây ảnh hưởng xấu cho trẻ nhỏ…

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trong clip là chị T.H (32 tuổi, trú P.Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị T.H chia sẻ, khoảng 18 giờ 20 ngày 28.5, chị đi trong thang máy chung cư Hateco Xuân Phương, khi lên tầng 8 thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo xanh đẩy mạnh từ phía sau ra ngoài sảnh chung cư.

Theo chị H. trước đó chị và người đàn ông này không hề quen biết, không cãi cọ, xô xát. Người này cũng không nói là muốn ra tầng nào hay xin nhường đường.

Sau khi bất ngờ bị đẩy mạnh từ phía sau, chị H. chống cự lại. Giữa hai người xảy ra xô xát phía ngoài sảnh chung cư và được mọi người can ngăn.

Chị T.H cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra đã trình báo Công an P.Phương Canh. Trong ngày 30.5, cơ quan công an đã mời 2 người lên làm việc.

Theo chị T.H, người đàn ông giải thích là do mệt mỏi, áp lực với công việc sinh ra cáu bẳn, thiếu kiềm chế, mất kiểm soát.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Phương Canh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc và đang tiếp tục làm rõ.