Người dân quê hương kỳ vọng gì ở nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản?

Tại thành phố lịch sử Nara, những ngôi đền chấm phá trên đường chân trời và đàn hươu linh thiêng lang thang trong các công viên.

Đây là quê hương của bà Sanae Takaichi, người sắp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà Motoko Shimada, bạn thuở thiếu thời và từng học chung lớp tiểu học với bà Takaichi, tin rằng môi trường này đã xây dựng "nền tảng" cho các giá trị bảo thủ và lòng tự hào dân tộc của bà Takaichi.

"(Nara) là một nơi mà khắp nơi là các địa điểm gắn liền với việc sáng tác thơ ca cổ điển Nhật Bản. Vì vậy, tôi luôn cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính, truyền thống của Nhật Bản bao quanh mình. Tôi nghĩ tôi cũng giống (Takaichi) - lớn lên với tình cảm đó, và cảm thấy tự hào về điều đó. Tôi tin đó thực sự là nền tảng hình thành nên con người cô ấy", bà Shimada chia sẻ.

Bà Sanae Takaichi phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 4.10 ẢNH: REUTERS

Tại văn phòng khu vực bầu cử của bà Takaichi, những bó hoa chúc mừng đã chặn một phần lối vào, sau khi bà được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Được mệnh danh là 'bà đầm thép' của Nhật Bản, bà Takaichi dự kiến sẽ nhận được sự phê chuẩn của quốc hội cho chức vụ thủ tướng vào cuối tháng này.

Nhưng đối với bà Shimada, người phụ nữ thép ấy có một khía cạnh dịu dàng: "Lần đó chúng tôi cùng nhau đi thi. Khi tôi nói rằng mình quên mang cơm trưa, Sanae Takaichi đã bảo 'chúng ta cùng ăn phần của tôi đi', rồi mở hộp cơm trưa của mình và đưa cho tôi. Vì Takaichi nói vậy nên một người bạn khác cũng mời chúng tôi ăn phần của cô ấy. Ở thời điểm đó, Takaichi thực sự đã thể hiện khả năng lãnh đạo. Ba chúng tôi đã chia sẻ hai suất ăn trưa, và nhờ đó, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học. Tôi thực sự biết ơn điều đó."

Tiệm làm tóc này có một kiểu cắt được đặt theo tên của tân lãnh đạo đất nước.

Ông Yukitoshi Arai, thợ làm tóc cũ của bà Takaichi, đặt tên cho nó là 'Kiểu Sanae' - và nói rằng đó là kiểu tóc cho thấy bà đang chú ý đến mọi người.

"Kiểu tóc này là kiểu cắt cơ bản của bà Takaichi. Về mặt kỹ thuật, nó được gọi là 'tóc bob phân tầng' - nó có vẻ ngoài bóng mượt, sắc nét và phong cách. Hai bên tóc dài, nhưng bà ấy cố tình cài chúng sau tai như một cách để thể hiện rằng mình lắng nghe người khác một cách chăm chú", ông Aarai kể lại.

Ông Arai cho biết lần cuối cùng bà Takaichi đến tiệm là bốn năm trước, nhưng ông hy vọng khách hàng ngôi sao của mình sẽ sớm trở lại.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng bà Takaichi sẽ sửa chữa nền kinh tế Nhật Bản khi bà đảm nhận cương vị thủ tướng.

Ông Arai chia sẻ: "Đối với người Nhật, vấn đề cơ bản của chúng tôi thực sự là nền kinh tế. Có một mong muốn mạnh mẽ về các chính sách kinh tế vững chắc giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ chi trả và thoải mái hơn - bởi vì mọi thứ bây giờ quá đắt đỏ. Vì vậy, chúng tôi muốn thấy các chính sách có thể giảm bớt gánh nặng đó, và thuế cũng vậy. Ngoài ra còn có cảm giác sợ hãi toàn cầu - thực sự là những lo ngại về an ninh. Tôi nghĩ đó là lĩnh vực chuyên môn của bà Takaichi, nhưng từ góc độ đó, tôi hy vọng Nhật Bản có thể trở thành một quốc gia an toàn, bảo đảm và đáng sống".