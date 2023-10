Người dân TP.HCM chú ý phòng ngập nước vì triều cường đầu tháng 9 âm lịch

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và duy trì ở mức cao.



Triều cường ở mức cao còn duy trì đến hết ngày 19.10 Nhật Thịnh

Mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo ở một số trạm như sau: Nhà Bè 1,57 m vào 17 giờ chiều 16.10 và ở mức 1,44 m vào lúc 4 giờ sáng nay - xấp xỉ báo động III.

Trạm Phú An mực nước 1,56 m vào 18 giờ ngày 16.10 và 1,46 m vào 5 giờ 30 phút sáng nay - dưới báo động III 0,04 m.

Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng xuống chậm trong 1 – 2 ngày đầu, sau xuống nhanh. Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 19.10.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi và nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 29oC (tăng 2oC so với hôm qua), độ ẩm 89%, gió nhẹ.

Hôm nay nắng lên nhưng TP.HCM vẫn có thể ngập nước vì triều cường Nhật Thịnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho hay, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung bộ nối với vùng áp thấp hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng mạnh lên và có phần di chuyển lên phía bắc.

Gió tây - tây nam trên khu vực Nam bộ có cường độ ổn định ở mức trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, mưa nhiều (tương đương 24 giờ qua) vẫn còn duy trì nhưng thời gian mưa có phần trễ hơn về chiều tối, rải rác mưa vừa, cục bộ có mưa to; vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu (mưa to nhất).

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa lớn đề phòng nước không thoát kịp gây ngập ở khu vực trũng thấp, ven sông. Ngày giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng 1 – 2oC, có nơi trên 2oC so với ngày hôm trước. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC, có nơi trên 32oC.

Chật vật giữa di chuyển trong giờ tan tầm vì ngập nước Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ tại TP.HCM thấp nhất 25oC (thời điểm nửa đêm về sáng), cao nhất 32oC (từ 13 – 14 giờ).



Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp nâng dần trục lên phía bắc qua khu vực Trung Trung bộ, vùng thấp vẫn còn tồn tại có khả năng mạnh dần thành áp thấp nhiệt đới. Gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới có xu hướng giảm mưa dần, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét; ban ngày nắng gián đoạn.