Người dân TP.HCM đang chịu đựng số ngày nắng nóng trên 35 độ dài kỷ lục trong 30 năm

Đó là nhận định của thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ về tình hình nắng nóng kéo dài ở TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Như vậy, với 79 ngày nắng nóng trên 35oC, TP.HCM đã đạt kỷ lục số ngày nắng nóng trong gần 30 năm qua.

Theo chuyên gia khí tượng, trong tháng 2, TP.HCM có vài ngày nhiệt độ giảm xuống dưới 35oC, sau đó mới lại vượt 35oC nên chưa tạo thành chuỗi 79 ngày liên tục. Thông thường, cứ 2 ngày nhiệt độ cao nhất trên 35oC mới gọi là "đợt nắng nóng".

Nắng nóng ở TP.HCM đạt kỷ lục trong gần 30 năm về số ngày nắng nóng trong năm và kéo dài Vũ Phượng

Gần nhất, từ ngày 29.3 đến ngày 2.5 - tức 34 ngày liên tục, TP.HCM liên tục ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35oC.

"34 ngày nắng nóng liên tục cũng là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong gần 30 năm qua ở TP.HCM và hiện chưa kết thúc", ông Quyết thông tin.

Người dân TP.HCM đã trải qua những ngày nắng nóng gay gắt ngay từ sau Tết Nguyên đán (từ tuần thứ hai của tháng 2). Sang tháng 3, tháng 4, nắng nóng càng gay gắt hơn với mức nhiệt cao nhất mỗi ngày lên đến 38 - 39oC.

Đạt kỷ lục về số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 39oC, nhưng TP.HCM vẫn chưa vượt mức nhiệt lịch sử 39,3oC vào ngày 7.5.1998.

Nắng nóng kéo dài là do hiện tượng El Nino Nhật Thịnh

Theo chuyên gia khí tượng, đây là mức nhiệt được đo trong lều khí tượng, thực tế khi ra ngoài trời với tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông, mật độ bê tông, cao ốc văn phòng, chung cư... người dân có thể cảm thấy nóng bức hơn từ 3 - 5oC. Ngược lại, ở những con đường nhiều cây xanh, mức nhiệt cảm nhận có thể thấp hơn từ 2 - 3oC.

"Đó là lý do vì sao ở các quận nội thành như: Q.1, 3, 5, 10, Bình Thạnh... người dân có cảm giác nắng nóng hơn so với ở khu vực huyện Nhà Bè, Cần Giờ", ông Quyết giải thích.

Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, số ngày nắng nóng ở TP.HCM đạt kỷ lục là do hiện tượng El Nino.

Vì sao TP.HCM chỉ mưa trái mùa nhỏ giọt?

Sáng nay (2.5), nhiều nơi ở TP.HCM có mây đen, thậm chí có mưa nhỏ giọt ở một số khu vực. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ghi nhận thời tiết TP.HCM sáng sớm nay nhiều mây, trời nắng gián đoạn, có mưa rào vài nơi. Dù vậy, nhiệt độ lúc 8 giờ sáng vẫn là 32oC, độ ẩm 71%, gió nam 4 m/giây.

Người dân TP.HCM tìm đến Thảo Cầm Viên trốn nóng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua Vũ Phượng

Ông Lê Đình Quyết phân tích, cơn mưa rào sáng nay ở TP.HCM có thể là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ bị nén về phía nam, qua Trung bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây.

Mặc dù rãnh có vị trí ở phía trên, nhưng vẫn có tác động sâu xuống phía nam tạo nên cơ chế hình thành mây tốt hơn. Do đó, đêm hay đầu giờ sáng độ ẩm trong không khí cao, nhiệt độ không khí thấp thì dễ hình thành mây tầng thấp. Đó cũng là lý do vì sao một số nơi ở TP.HCM đón mưa sáng sớm hoặc trong đêm như khu trung tâm, TP.Thủ Đức, Q.7...

"Dù vậy, TP.HCM vẫn chưa có một cơn mưa trái mùa "giải nhiệt" đúng nghĩa mà lượng mưa rất ít hoặc chỉ là mưa nhỏ giọt là vì chưa đủ ẩm, các nhiễu động chỉ mang tính quy mô rất nhỏ. Những ngày đầu tháng 5 này, các cơn mưa chuyển mùa đầu tiên ở Nam bộ có thể xuất hiện vào chiều tối, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn có thể duy trì trên 35oC vào khung giờ từ 13 - 15 giờ", ông Quyết thông tin.

Chiều nay, TP.HCM có thể mưa ở vài nơi Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM chiều nay có thể có mưa rào ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức. Khu trung tâm TP và H.Nhà Bè, Cần Giờ không mưa. Từ 48 - 72 giờ tới, nắng nóng ở TP.HCM và Nam bộ có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, ban ngày vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong giông.